微软将改进 Win11 应用商店搜索算法，并支持浏览器网页端安装应用

IT之家 6 月 30 日消息 6 月 24 日，微软揭开了 Win11 的神秘面纱，带来了一系列新改进。 除了花哨的新系统界面，另一个重要的改进是微软商店。

微软正在重新设计 Win11 的应用商店，为其增加对 Amazon Appstore、桌面程序、Microsoft Edge 扩展等的支持。 Win11 预览版 22000.51 现已发布。

据外媒 Windows Latest，微软似乎还计划改进应用商店的算法，以在搜索结果和目录中显示高质量的应用程序。对于用户来说，搜索结果将会把更高质量的应用程序排名靠前显示，而不是下图中的混乱一团。

微软表示，应用商店的目录和搜索质量将在未来几个月内“大大提高”。

除此之外，微软也在为应用商店的美化做着努力，从下图可以看出，Win11 的应用商店外观与 Win10 的大不相同。微软还在开发一项名为“Stories”的新功能。顾名思义，Stories 功能可用于在应用主页显示丰富的版本内容，让用户了解新功能。

对于那些不想打开应用商店的用户，微软将为他们推出网页版商店，用户在浏览器即可查看商店的应用，并进行下载安装，无需跳转到商店。

IT之家了解到，微软还为商店引入了新的开发者政策。例如，开发人员可以将任何应用程序发布到应用商店，而不管框架技术如何。对于开发者使用替代性支付平台，微软将让他们保留 100% 的应用收入。

目前，著名博客平台 WordPress 已将官方应用上架了 Win11/Win10 应用商店。