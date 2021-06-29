微软：Win11 首个预览版 22000.51 不需要 TPM 2.0 或特定 CPU

IT之家 6 月 29 日消息 今天凌晨，微软面向 Dev 开发频道发布了第一个 Windows 11 Insider Preview 版本，即 Build 22000.51! 微软表示，随着我们在未来几个月内完成产品的定型，我们将与你一起验证这一体验。在这个早期预览中，你将可以尝试上周展示的许多新功能，但不是全部。

在今天的一篇博文中，微软再次尝试澄清 Windows 11 的最低配置要求，表示 Windows 11 将需要英特尔第八代 Coffee Lake 或 AMD Zen 2 处理器及以上，但英特尔第七代 Kaby Lake 和 AMD Zen 1 用户还有一些希望。

微软表示，Windows 11 被设计和构建为一套完整的体验，释放客户所依赖的 PC 的全部力量，包括在安全、可靠性、兼容性、视频会议、多任务、游戏、创建、构建、学习等方面。微软称需要一个最低的系统要求，使得能够调整软件和硬件，以跟上人们的期望、需求，并利用 PC 的真正价值和力量，在现在和未来提供最佳体验。

但微软称今天推出的 Windows 11 的首个测试版本 22000.51 将不需要 TPM 2.0 或特定 CPU。（不过仍有一大部分用户显示硬件过低无法 OTA 升级）微软认为，通过向 Windows Insider 计划中的不同系统提供预览版，将更全面地了解 Windows 11 在不同 CPU 型号上的表现，为今后对最低系统要求的调整提供依据。

微软将格外关注使用英特尔第七代 CPU 和 AMD Zen 1 CPU 的用户，看看他们在可靠性和安全性方面是否获得微软所寻求的性能。

在博文中，微软声称，Windows 11 不会在此前的一些旧 CPU 上运行的原因是为了保持更高水平的安全性、稳定性和可靠性。

IT之家获悉，微软还将“暂时删除”PC 健康检查应用程序，该应用旨在告诉运行 Windows 10 的用户他们的电脑是否能够更新到 Windows 11。微软表示，该应用程序“没有充分准备好分享用户所期望的细节或准确性水平”，但其表示，该应用程序将在今年秋季（可能是 10 月份）Windows 11 正式版发布时将再次可用。

《微软 Win11 运行硬件最低需求配置公布：1GHz 64 位处理器，4GB 内存 / 64GB 存储》