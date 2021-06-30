苹果 iPhone 13/13 Pro 机模曝光：相机模组有新惊喜

根据此前多方预测的消息，今年苹果将继续在 9 月推出全新的 iPhone 13 系列机型（也有消息称为 iPhone 12s 系列），依旧包含 iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 四款机型。

现在有最新消息，继外观渲染图之后，近日数码博主 @Duanrui 晒出了据称是 iPhone 13/13 Pro 的机模谍照。

据数码博主最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的 iPhone 13 系列将基本延续当前机型的设计思路，依旧采用纯平中框和刘海全面屏设计，但刘海面积得到大幅缩小。

该机背部仍然后置方形相机模组，其中 iPhone 13 配备双摄像头，采用对角线布局，而 iPhone 13 Pro 则后置三摄 + LiDAR 激光雷达扫描仪。并有望全系标配单反级别的传感器防抖技术。

此外，二者的相机模组区域均采用了透明设计，质感更加通透。

其他方面，据此前曝光的消息，全新的 iPhone 13 Pro 系列机型将采用三星的 120Hz LTPO OLED 面板，支持 120Hz 自适应刷新率，并带来智能调节屏幕刷新率功能，可根据屏幕内容实现 1-120Hz 之间自动切换，同时也带来更加省电的效果，并支持 Face ID 和 Touch ID 双解锁方案。

此外，该机将搭载全新的 A15 仿生处理器，支持 Wi-Fi 6E 技术，后置三摄相机模组，且镜头规格也将得到进一步提升，将配备全新的超广角镜头，从 5P（f/2.4）和定焦（FF）升级到 6P（f/1.8），自动对焦（AF）。

据悉，全新的 iPhone 13 系列将会继续在今年 9 月亮相，截至目前关于该机的外观和配置都有了非常详细的曝光，但是其命名目前还存在一定变数，尤其国外对“13”这个数字比较忌讳，因此有消息称该机有望被命名为 iPhone 12s 系列。更多详细信息，我们拭目以待。