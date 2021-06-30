分析师：苹果交货时间超 30 天，Mac 和 iPad 接下来的表现会更好

IT之家 6 月 30 日消息 过去近一年来对苹果的 Mac 和 iPad 来说，需求一直很强劲，发货时间也一直在延迟。但目前来看，苹果 Mac 和 iPad 交货时间正在逐渐超过一个月。

IT之家了解到，Loup Ventures 联合创始人兼分析师 Gene Munster 和 David Stokman 今日发表最新研究报告，他们认为，交付时间的变化表明，Apple 在其指导意见中是正确的，即需求将受到供应限制，而不是需求限制。

总的来看，苹果在过去的月份中表现一般，但 6 月需求仍然超过供应，甚至某些 iPad 和 Mac 机型的预计交货日期已超过一个月。

据称，在供需平衡期间，苹果交货时间通常少于 2 个工作日。此外，6 月通常苹果交货最慢的一个月，所以如果该公司有一个季度能够满足供需关系，那就是这个季度。

退一步说，许多人认为 3 月份的季度对 Apple 来说是最好的，Mac 和 iPad 分别增长了 70% 和 79%，整体收入增长了 54%。在我们看来，苹果接下来的情况会变得更好。

当然，他也承认，芯片短缺的问题还需要几个月的时间才能消除，这是一个负面因素，但影响不了消费者旺盛的需求。

相比之下，Mac 和 iPad 的增长在全球大流行之前的五年中总体持平，Munster 对未来几年的增长预期高于业界普遍共识。

Munster 还表示，苹果似乎已经实现了 iPhone 系列的供需平衡，当前苹果 iPhone 的交货时间可稳定在一个工作日左右。