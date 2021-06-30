“特斯拉视觉系统”更新开始推送：恢复部分 Autopilot 功能

北京时间 6 月 30 日早间消息，据报道，特斯拉已经开始向配备“特斯拉视觉系统”（Tesla Vision）的 Model 3 和 Model Y 推送新的软件更新，以恢复部分 Autopilot 功能。

特斯拉上月宣布，该公司的转向没有配备雷达的“特斯拉视觉”Autopilot 系统，但同时警告称，这可能导致部分 Autopilot 功能在初期受到限制。

新交付的 Model 3 和 Model Y 缺乏紧急车道纠偏或智能召唤功能，而 Autopilot 系统（自动转向或交通感知巡航控制功能）也只能限速在每小时 75 英里（120 公里）以内。

原因在于，特斯拉需要花费一些时间来确保这些功能在单纯依靠计算机视觉系统时的安全性。

该公司 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）当时表示，他相信搭配“特斯拉视觉系统”的 Autopilot 功能将很快超过搭配雷达传感器的系统。

他说：“它将具备之前的视觉 + 雷达系统的所有安全功能，之后还会增加新的功能。软件应该会在两周内面向所有新车推出。纯视觉系统的安全性不仅不会低于视觉 + 雷达系统，反而会更高。视觉系统效果很好，而雷达则会降低信号/噪音。”

现在虽然还不到两周，但新的软件已经推出了。

马斯克昨天证实，特斯拉将通过一项更新来消除这些限制：“本周将进行产品更新，包括把最高时速提升到 80 英里。抱歉，75 英里的时速限制是出于谨慎考虑。现在看来没有必要。”

这些新的变化现在将开始面向新车推送。

特斯拉的这个最新软件更新（2021.4.18.10）将恢复紧急车道纠偏和智能召唤功能，并将把 Autopilot 的时速限制从 75 英里提高到 80 英里。

既然新系统的发展速度很快，特斯拉预计还会将其推送到配备雷达传感器的车型上，因为纯视觉系统有望加速改进。