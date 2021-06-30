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负面因素加剧，特斯拉在中国市场销售放缓：瑞银下调其目标股价

2021/6/30 6:59:38 来源：凤凰科技 作者：- 责编：问舟
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北京时间 6 月 30 日消息，瑞银星期二因“数个负面因素”将特斯拉目标股价由 730 美元下调至 660 美元。

帕特里克・胡梅尔（Patrick Hummel）对特斯拉在中国市场的形势感到担忧，“短期内我们的主要担忧是，特斯拉中国市场的需求在放缓.

“我们的调查显示，本土品牌在与特斯拉的竞争中不断成长，这可能会促使特斯拉进一步下调价格，从而影响毛利率。”

当地时间周二常规交易中特斯拉跌 7.96 美元，跌幅为 1.16%，报收于 680.76 美元。

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关键词：特斯拉新能源汽车

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