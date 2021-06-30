Uber CEO 亲自体验送外卖：三个半小时挣了 106 美元

6 月 29 日，Uber 现任 CEO 达拉・科斯罗萨西在推特上说，上周末他花了部分时间在自家公司的 UberEats（外卖）部门体验了外卖配送工作。

UberEats 类似于中国的美团和饿了么，不同的是他们的员工是按送货次数和里程数支付工资。科斯罗萨西说自己在 3.5 个小时里，完成了 10 次配送，赚了 106.71 美元的小费，这样算来，他的时薪约为 30 美元。

不过另外一张截图显示他在 6 小时内赚了 106.71 美元，这意味着他的时薪约为 19 美元。

推特上的一些用户对他披露的信息提出了质疑，称收入和工作时间不相符。

Uber 公司的发言人表示，这一差异是由于科斯罗萨西在打卡后曾有一次休息，也收到了一次额外的小费导致。UberEats 允许顾客在订单完成后 90 天内给外卖小哥添加小费。

时薪 30 美元也好，19 美元也好，总之肯定没有科斯罗萨西的日薪赚得多。

要知道，科斯罗萨西在 2020 年的薪酬总额超过了 1200 万美元，由此计算他的时薪大约是 1369 美元！是他周末时薪的 45 倍到 72 倍之间。

当被问及是否有人认出他时，科斯罗萨希回答：“戴口罩的好处！”

优步此前曾表示，其叫车司机的平均时薪约为 25 美元。

尽管科斯罗萨西体验外卖赚到的费用让人质疑，但至少他还去体验了基层的工作，这也算是大 Boss 对一线工作的某种重视吧。

科斯罗萨西今年已经 52 岁，他从 2017 年 8 月开始任职 Uber 的 CEO，过去几年里带领 Uber 成功上市，并扛住了疫情的冲击，还意外的发展出了外卖配送 UberEats 业务。

今年第一季度财报数据显示，Uber 的总订单额是 195 亿美元，其中只有 68 亿美元是网约车业务，另外有 125 亿美元是外卖业务。

也就是说，Uber 目前的外卖业务要比网约车业务做得还大，甚至是网约车业务 2 倍的体量了。

这一方面来源于 Uber 的外卖业务发展迅速，另一方面则是疫情的影响，导致大多数人在家，外卖需求大幅增加。UberEats 正好赶上了快速扩大业务的契机。

近期，滴滴也将在美国上市，对于 Uber 来说，他们在网约车领域的竞争已经分出胜负了，滴滴完胜。科斯罗萨西可以将更多的期望寄托在 UberEats 业务上了。