郭明錤：Beats Studio Buds 采用联发科 TWS 芯片，而非苹果自家 H1

IT之家 6 月 30 日消息 苹果于 6 月 14 日正式发布了 Beats Studio Buds 真无线降噪耳机。该产品体积小巧，提供白色、黑色、经典红色三种，售价 1099 元，这款耳机已经在苹果官网上架，将于 7 月 2 日开启订购，并将于 7 月 6 日开始发货。

天风国际分析师郭明錤今日发布报告称，其最新的产业调查指出，苹果近期发售的新款 TWS Beats Studio Buds，采用联发科 22nm 制程的 TWS 芯片，而非苹果自家研发的 16nm 制程的 H1 芯片。郭明錤认为，苹果采用联发科的 TWS 芯片方案与明确将 Android 设备使用者定位为目标客户之一，将有助于苹果提升 TWS 市占率。郭明錤相信，苹果采用联发科的 TWS 芯片，对联发科向其他品牌客户推广 TWS 芯片方案与未来跟苹果进一步合作将有显著助益。

报告还称，因 2Q21 AirPods 需求低于预期，故下修 2021 年 AirPods 出货量至约 7,000–7,500 万部 (vs. 先前预测的 7.500–8,500 万部)。苹果在 TWS 市场虽仍为领导厂商，但市占率持续下滑。

郭明錤维持先前报告的看法，认为提升 AirPods 长期竞争优势关键在于强化 AirPods 生态 (Siri 服务) 或推出 AirPods 创新体验 (如健康管理/追踪)。然而，上述策略不容易在短期内见到成效。郭明錤相信，苹果针对 Android 用户推出新款 TWS Beats 机型的策略，可望在短期内 (2H21–1H22) 改善苹果的 TWS 市占率下滑。即便在 2022 年推出的 AirPods Pro 2 没有创新体验，苹果的 TWS 装置总出货量在 2022 年将可重回到 1 亿部以上。

郭明錤称，Beats Studio Buds 采用联发科芯片的好处包括：缩短开发时程、更弹性的竞争策略、降低成本、以及与 AirPods 区隔。苹果的 TWS 双品牌策略将较过去更为清晰，AirPods 售价较高，目标客户为苹果设备使用者，目标是提供创新与生态体验以提高附加价值。Beats 售价较低，策略目标客户为苹果与非苹果设备用户，目标是提升出货量/市占率。

IT之家了解到，报告还称，联发科为苹果 TWS 策略转型的关键供应商，此合作有助于降低联发科对 5G 芯片的依赖与提升未来取得苹果其他订单的可能性。预测联发科的 TWS 芯片在 2021 与 2022 年的出货量将分别达到 1.4–1.5 亿与 1.7–1.8 亿颗。