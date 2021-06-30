美国出台最严自动驾驶新规：L2~L5 全覆盖，本月已调查 30 起特斯拉事故

IT之家 6 月 30 日消息 美国东部时间 6 月 29 日，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）发布了史上最严的自动驾驶监管命令。

这一命令全称为《2021-01 标准常规命令｜自动驾驶系统和 L2 级辅助驾驶系统的事故报告》，这一命令要求配备 SAE 标准下的 L2 级辅助驾驶系统、L3～L5 级自动驾驶系统的整车厂、软件提供商和运营商报告自动驾驶系统的事故情况。

目前业界常见的自动驾驶除特斯拉的 Autopilot 外，还有 Audi Driver Assistance Plus、Ford Co-Pilot 360、GM Super Cruise、Hyundai Smart Sense、Subaru EyeSight、Toyota Safety Sense 2.0 和 Volkswagen Driver Assistance 等。

值得一提的是，该政策针对的是众多自动驾驶公司，包括 Bendix、戴姆勒卡车、Embark、Kodiak、Locomation、Navistar、Paccar、Pronto、TuSimple、沃尔沃卡车和 Waymo。

▲NHTSA 发布的命令

命令要求，车企、软件提供商和运营商需要提交自动驾驶系统在事发前和事发时的事故报告。除运行数据外，还需要提供人员受伤情况、车辆受损情况等信息。

从 NHTSA 提供的样本表格可以发现，只要 L2～L5 级自动驾驶系统出现事故，就需要提交报告者信息（车企、软件提供商和运营商）、主要车辆信息、事故信息、事故现场情况、事故描述、事故后描述和叙述信息，能够从一张表格中还原整个事故。

自谷歌带起全球自动驾驶技术研发浪潮后，中美等国家的政府多将监管精力放在了 L4 级自动驾驶测试车上，要求测试主体提供定期的报告、及时上报事故信息，甚至还要对测试车辆进行考核后才能上路。

但对于 L2 级自动驾驶系统来说，监管则要松懈的多。搭载 L2 级自动驾驶系统的车辆只要满足整车的安全性要求，以及过去 ADAS 系统的相关指标即可上市销售。

但随着 L2 逐渐成为新车标配，各类涉及 L2 自动驾驶的事故逐渐增多，甚至出现不少致死事故。

因为 L2 级自动驾驶的定义是驾驶员最终负责，因此过去对 L2 的事故往往是按照人类司机监控不利来划分责任，鲜有对车企或自动驾驶软件提供商进行追责的案例。

本次 NHTSA 新规直接规定 L2~L5 级自动驾驶系统都需要提交事故报告，并且需要不断补充信息，一方面是增强了对过去 L4/5 级自动驾驶系统的监控，更重要的是首次将 L2/3 级自动驾驶系统也纳入监管体系，对于行业的有序、健康发展至关重要。

相信中国等国家也会很快跟进。

一、发生事故需提交报告 共有七类关键信息

NHTSA 发布的命令长达 37 页，详细说明了提交事故报告的规定，并展示了提交的方式。其中，共有 5 项重点规定。

1、在得知事故发生后的一天内，车企、软件提供商和运营商就需要提交报告。报告内容包括受伤、死亡、车辆被拖离现场、安全气囊是否打开、行人骑行者的情况。并且，需要在 10 天内提交更详细的事故报告。

2、针对其他车辆，只要涉及自动驾驶系统（包括因其他车辆的自动驾驶系统发生的事故），车企、软件提供商和运营商需要每个月提交事故数据。

3、针对已经提交的事故报告，需要不断调查，并在每个月增加新的或补充信息。

4、在接到命令之后的 10 天之内，车企、软件提供商和运营商就需要开始提交报告，任何可以报告的事故都需要提交。

5、报告需要以电子表格形式提交 NHTSA。NHTSA 将从事故报告中收取必要的信息，不断提升驾乘人员和行人的安全。

从 NHTSA 提供的事故报告表格样本中可以发现，车企、软件提供商和运营商需要提交 7 个类别的信息。

▲车企、软件提供商和运营商需提交七大类信息

首先需要提交报告者的信息，也就是车企、软件提供商和运营商，包括负责人的姓名、电话、邮件等信息。车辆基本信息包括车辆唯一识别码、型号、年份、自动驾驶系统版本、操作主体等，能够了解车辆自动驾驶系统的基本情况。

同时还需要提交事故信息，包括相关事件的来源和时间。事故现场的描述需要填写事故发生位置、道路类型、道路描述、以及当天的天气情况。

此外，在事故描述中，需要提供受损情况、安全气囊是否打开、车辆是否被拖离现场、驾乘人员是否系好安全带等信息。事故发生后，车企还要检查 EDR（Event Data Recorder）、视频、警方报告等是否可用，并详细记录调查方的信息。最后，还需要对整起事故进行叙述说明。

二、实行更严监管 本月已开始调查 30 起特斯拉事故

如今，中、美两国的自动驾驶发展已经不相上下，L2 级自动驾驶系统正逐步成为新车标配。同时，更高等级的自动驾驶系统正在研发测试中，并逐步商业化落地。

面对自动驾驶系统的快速发展，监管也需要跟上发展的速度。

NHTSA 希望，车企、软件提供商和运营商提供事故报告后，监管部门能够审查和分析所有事故，并发现可能存在的自动驾驶系统缺陷。

另外，NHTSA 也会对报告中的个别事故展开进一步调查，包括派遣特别事故调查小组直接调查，要求车企、软件提供商和运营商提供更多信息。如果发现自动驾驶系统存在缺陷，NHTSA 也会根据需要展开缺陷调查。

这一命令也向普通公众开放，如果人们担心车辆存在安全缺陷，也可以联系 NHTSA，帮助不断提升自动驾驶系统的安全性。

外媒路透社指出，NHTSA 新命令出台代表着对自动驾驶系统的审查越来越严格，尤其是针对特斯拉的 Autopilot 系统。就在本月中旬，NHTSA 就曾宣布，正在调查自 2016 年以来的 30 起特斯拉事故，这些事故曾造成 10 人死亡，其中部分事故就是在开启 Autopilot 系统的情况下发生的。

同时，NHTSA 也正在对其他六起涉及通用汽车、丰田、沃尔沃等品牌的自动驾驶事故展开调查。

美国汽车安全中心执行主任 Jason Levine 认为：“NHTSA 终于听到了汽车安全中心长期以来的呼吁，我们要求联邦政府对不受监管的自动驾驶技术进行监督。而在此前，自动驾驶系统的测试、量产既没有向居民发出警告，也没有监管部门收集必要的数据。”