三星、小米、OV 幕后巨头华勤 IPO：去年手机销量超 1 亿台，英特尔、高通持股

6 月 28 日，头部 ODM 厂商（原始设计制造商）华勤技术递交 IPO 招股书。这意味着这家为三星、OPPO、小米、vivo、联想等知名企业提供“幕后服务”的巨头，即将正式登上科创板的舞台。

根据招股书，华勤技术拟募资 75 亿元，本次公开发行股票数量不超过 8888 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%。

由于不覆盖品牌、渠道销售的环节，ODM 厂商普遍不为大众消费者所熟识。事实上，ODM 厂商也有一定的技术实力，其为品牌厂商提供的服务可覆盖产品研发设计、采购、物流、生产制造的全流程。

ODM 行业具有明显的头部效应，华勤技术、闻泰科技、龙旗科技三大巨头去年占据着 77％的市场份额。华勤招股书显示，以“智能硬件三大件”出货量计算（包括智能手机、笔记本电脑和平板电脑），华勤去年整体出货量达 1.9 亿台，位居全球智能硬件 ODM 行业第一。

目前，闻泰科技已靠着收购安世半导体摇身一变，成为 A 股炙手可热的半导体厂商，市值超千亿元。而被戏称为“小米代工厂”的龙旗科技则命运多舛，曾二次冲刺 IPO 宣告失败，利润率“被批”低于同行。

去年营收增速近 70％，投资收益占比高影响利润稳定

2005 年，在中兴已经工作 8 年的邱文生决定下海创业，华勤技术也由此诞生。同年 8 月，华勤通过股东会决议，同意公司注册资本为 900 万元，其中邱文生现金出资 81 万元。作为华勤的实际控制人，邱文生现在合计控制公司 46.73% 的股份以及 62.09% 的表决权比例。

华勤背后也少不了巨头的身影，其中英特尔持有华勤 2.10％股权，高通公司旗下的高通无线持有 1.23％股权。

招股书显示，华勤近三年实现了营收和净利的双增长。2018 至 2020 年，华勤分别实现营收 308.81 亿元、353.00 亿元、598.66 亿元。其中，2019 年同比增速为 14.31％，去年为 69.59％。而净利润则分别达到了 1.82 亿元、5.05 亿元、21.91 亿元。

对比来看，华勤营收高于闻泰，但净利润不及闻泰。闻泰去年实现营收 517.06 亿元，同比增长 24.36%，而净利润达到了 24.15 亿元，同比增长 92.68%。

值得一提的是，华勤通过产业链投资获得的受益较大，2018 至 2020 年投资收益分别为 1531 万元、1.05 亿元及 1.85 亿元，公允价值变动损益分别为 1.20 亿元、0.16 亿元和 2.09 亿元，二者合计占利润总额的比例分别为 85.58%、22.20% 和 15.94%。华勤强调，未来若无法持续取得较高投资收益，或投资收益的持续性和稳定性出现较大波动，将对公司整体利润水平造成负面影响。

招股书显示，华勤在报告期早期因对外投资收益及政府补助规模较大，公司非经常性损益对其整体经营业绩占比较高。2018 年至 2020 年，扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润分别为-680.8 万元、3.59 亿元和 16.95 亿元。

手机业务收入占比 52.68％，三星是第一大客户

事实上，华勤营收的增长离不开手机业务的贡献。从产品线来看，去年华勤手机业务营收占比达到了 52.68％。

据了解，华勤手机产品销量在 2019 年和 2020 年分别同比增长 7.75% 和 111.11%。去年华勤的手机销量超过了 1.17 亿台，销售金额同比增长 42.9％。

根据 Counterpoint 数据，按出货量口径统计，去年华勤首次超过闻泰成为了手机 ODM/IDH (独立设计公司）行业第一，市场份额达到了 34%，出货量达 1.62 亿台。

招股书显示，OPPO 和三星分别在 2019 年和 2020 年大规模采取 ODM 模式，是公司报告期内手机销量增长的主要驱动力。而 Counterpoint 报告也指出，华勤的显著增长主要由大客户三星、OPPO/realme/Oneplus 及小米的增量订单拉动。华勤 2019 下半年进入三星供应商体系，并于 2020 年初开始为三星规模供货。

从去年客户为华勤贡献的营收来看，三星排名第一占比 29.4％，联想排名第二占比 14.92％，OPPO 排名第四为 9.37％。

当然，为品牌厂商提供 ODM 服务也并不是个“美差事”，整体行业毛利率其实较薄。华勤手机业务毛利率仅有 11.32％，笔记本电脑业务毛利率只有 5.51％。

而闻泰科技凭借半导体业务在毛利率方面有不俗的表现。财报显示，闻泰科技去年营收占比达到 19％的半导体业务毛利率为 27.16％。

募资 75 亿元，丰富多品类产品结构

在去年全球手机市场面临销量下滑的窘境时，诸如华勤等 ODM/IDH 公司手机出货量却有所提升。Counterpoint 数据显示，2020 年全球 ODM/IDH 模式出货的手机达到 4.8 亿台，增长率约为 22%。

手机厂商们已经进入了存量竞争的阶段。而由于 ODM 厂商可以快速、大批量、低成本地进行生产，部分品牌厂商更倾向于将中低端机型交给代工厂来进行研发设计和生产制造。

比如，在小米通过中低端机型走量、坐上全球前三宝座的背后，离不开 ODM 厂商们的支持。数据显示，小米是去年委外出货量最多的手机品牌，另外三星的年增长高达 269％。

根据 Counterpoint 数据，以 ODM/IDH 模式制造的智能手机占全球智能手机出货量的比例从 2016 年的 25% 上升至 2020 年的 36%，预计 2025 年智能手机 ODM/IDH 模式出货量将达到 6.5 亿台，渗透率将达到 40%。

然而，手机行业天花板已现，暂时的增长并不能缓解 ODM 厂商的焦虑，非手机品类 ODM 成为厂商关注的新焦点。中泰证券最新研报指出，手机 ODM 委外规模逐渐趋向饱和、竞争格局集中化，促使手机 ODM 厂横向拓展新市场，向非手机品类渗透。

比如，闻泰在去年财报中指出，计划在 2023 年将平板、笔电、IoT、智能硬件、汽车电子等非手机业务营收比重从目前的约 5%，提升到 30%。

而华勤也不例外。在招股书中，华勤拟募集资金 75 亿，从其募资用途中也可以发现，华勤对加速新兴业务布局的渴望。此外，华勤还在今年初将公司名由“华勤通讯”更改为“华勤技术”，以向外界传达更广泛的业务方向。

在华勤募集资金投资方向中，“上海新兴技术研发中心项目”拟使用募集资金金额 15 亿元，为加强对 5G、物联网等领域的技术研发；“华勤丝路总部项目”聚焦智能穿戴领域，拟使用募集资金金额 9.99 亿元；“华勤技术无锡研发中心二期”则针对的是嵌入式软件领域。

华勤指出，传统优势产品智能手机和平板电脑市场虽然依旧维持较大体量，但已经进入相对成熟阶段。为了实现公司长期业务增长目标，丰富多品类智能硬件产品结构是实现可持续发展的重要举措。