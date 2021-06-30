三星 Galaxy Z Flip 3 新渲染图曝光，消息称将于 8 月 11 日发布

IT之家 6 月 30 日消息 随着三星年中 Galaxy Unpacked 发布会即将到来，Galaxy Z Flip 3 等手机也在逐步揭开她的面纱。此前 Evan Blass 曝光了其渲染图，与上一代相比改变不大。

知名 YouTuber @Giznext 现放出了多张渲染图，再一次向世人展示了这款手机的种种不同。

据 Giznext 称，三星 Galaxy Z Flip 3 配备 6.7 英寸 AMOLED 显示屏，宽高比为 25:9，后置 1.9 英寸副屏，主屏 120 Hz 刷新率，后置竖排双摄。

值得一提的是，我们可以清楚地看到隐藏在主屏后面的前置摄像头，这预示该机恐怕没有屏下摄像头 (UPC) 。

IT之家了解到，Giznext 的渲染图还展示了四种颜色的 Galaxy Z Flip 3，远超三星 Galaxy Z Flip 5G 的配色。如下图所示，该机将至少提供浅褐色、黑色、深绿色、浅紫色这四种配色。

此外，该机预计还将支持 15W 充电，配备 3300mAh 电池，预计售价最多不超过 1099 美元。

之前有韩媒声称 8 月 3 日不是三星下一次 Galaxy Unpacked 活动的日期，该事件实际上会在八月第二周，而爆料者 @FrontTron 表示 Galaxy Unpacked 活动将于 8 月 11 日举行。还包括 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Watch 4 等新品。