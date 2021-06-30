小米 MIX 4 屏幕规格曝光：华星光电 1080P 面板，总体配置尚可

据此前多方爆料显示，小米将会在今年 Q3 正式发布新一代 MIX 系列旗舰 —— 小米 MIX 4，这将是该系列时隔三年后的再度回归之作，将继续对极致全面屏进行探索。

此前关于该机有望首发搭载屏下摄像头技术的爆料瞬间引起了大家的关注。现在有最新消息，近日有数码博主进一步晒出了据称是该机的屏幕规格信息。

据数码博主最新发布的信息显示，与此前曝光的消息基本一致，全新的小米 MIX 4 将采用华星光电的定制屏幕，以此来实现此前传闻的屏下摄像头方案。

同时据此前爆料，小米通过自研的像素排布大幅提升了摄像头区域的显示效果，同时通过摄像头算法的优化，带来了与常规前置摄像头无差别的自拍表现，并且前摄部分的纱窗效应也有效减小。不过由于目前该技术还存在一定技术难点，这块面板仅支持 1080P 的分辨率，这也是当前该技术的通病。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的小米 MIX 4 将采用双曲面屏设计，并采用屏下摄像头技术，且屏幕边框极窄，正面整体的视觉冲击力达到了新的高度。同时由于当前屏下前摄的技术依然较为复杂，小米 MIX4 的这块屏幕可能将无缘 2K + 分辨率，但是会配备一块专门定制的、比一般 1080P 屏拥有更好显示效果的高分辨率屏幕。此外，该机将搭载全新升级的高通骁龙 888 Pro 旗舰芯片，内置 4500mAh 大电池，并将支持 120W 有线快充。

据悉，全新的小米 MIX 4 将会在 Q3 正式发布，最快可能会在 8 月份，售价将超过目前小米最顶级的 11 Ultra。更多详细信息，我们拭目以待。

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