Redmi Note 10 Pro 获 MIUI 12.5.5 更新，支持 2GB 内存扩展

IT之家 6 月 30 日消息 Redmi Note 10 Pro 昨日获推 MIUI 12.5.5 更新，更新版本号为 12.5.5.0.RKPCNXM，更新包大小为 3.1GB。

官方说明显示，本次更新新增支持了 Google Play 服务框架，优化了音频体验效果。

此外，本次更新还为 Redmi Note 10 Pro 带来了一项隐藏改进 —— 2GB 内存扩展。

IT之家了解到，目前多家厂商开始推出自己的内存扩展技术，如 vivo、OPPO、小米、华为、荣耀等，通过牺牲部分存储，为低内存手机带来更好的体验。

目前 Redmi Note 10 Pro 的内存扩展为固定的 2GB 扩展，无法选择其他大小。也就是 6GB 版扩展到 8GB，8GB 版扩展到 10GB。

Redmi Note10 Pro 手机搭载天玑 1100，系列首发 VC 液冷散热，采用双充电芯片 + 双翼布局，配备 6 挡变速 LCD 屏，重 193g，内置 5000mAh 电池 ，支持 67W 闪充。6GB+128GB 售价 1599 元，8GB+128GB 售价 1799 元，8GB+256GB 售价 1999 元。