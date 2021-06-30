Gartner：华为首次进入全球 IaaS 公有云市场前五，亚马逊仍领跑

根据全球领先的信息技术研究和顾问公司 Gartner 的统计结果，2020 年全球基础设施即服务（IaaS）市场达到 643 亿美元，相比 2019 年的 457 亿美元增长 40.7%。2020 年亚马逊仍在 IaaS 市场排名第一，其次分别是微软、阿里巴巴、谷歌和华为。

Gartner 研究副总裁 Sid Nag 表示：“超大规模提供商正在继续通过建立分布式云和边缘解决方案，将公有云的覆盖范围扩大到私人和本地地点，满足企业数据主权、工作负载便携性和网络延迟方面的需求。这一点再加上大多数企业机构在疫情期间对公有云的依赖，推动该市场在 2020 再次实现两位数增长。”

2020 年排名前五的 IaaS 提供商占市场份额的 80%，近 90% 的 IaaS 提供商实现增长。

亚马逊继续引领全球 IaaS 市场，其 2020 年的收入为 262 亿美元，市场份额为 41%（见表一）。亚马逊的增长率为 28.7%，略低于市场平均水平，其销售增长主要来源于客户使用量的增加。

2020 年微软以近 60% 的增长率和 127 亿美元收入在 Gartner IaaS 市场份额中继续排在第二位。疫情时期的全球医疗危机和工作环境变革推动了当前微软 Azure 客户对迁移关键任务工作负载的需求，例如带有 AI 辅助机器人的医疗应用、制造业的数字孪生和零售业的电子商务等。

在中国占据主导地位的 IaaS 提供商阿里巴巴 2020 年收入超过 60 亿美元，相比 2019 年的 40 亿美元增长了 52.8%。2020 年阿里巴巴在教育垂直领域的增长率最高，达到 105%，其原因是在家办公和学习的员工和学生下载阿里巴巴的企业通信和协作平台 DingTalk。

华为在 IaaS 市场连续两年实现超过 200% 的增长并于 2020 年以 27 亿美元收入首次进入 IaaS 厂商前五，其中 90% 以上的收入来自于云市场持续快速增长的大中华区。Nag 表示：“华为在 2019 年之后开始从销售设备转向大力投资于云服务业务，而这一艰难的转型已初见成效。”

2020 年谷歌的 IaaS 收入增长 66%，达到近 40 亿美元。零售、政府和医疗行业的支出以及这些行业对混合云和多云模式下云应用开发和部署的关注共同帮助推动谷歌 2020 年 IaaS 的增长。

“首席信息官分散投资云 IaaS 和平台即服务（PaaS）的时代早已过去。虽然云市场将继续增长，但由于首席信息官将投资于能够满足其复杂和新兴用例需求的技术，因此提供商真正的机会来自边缘、5G 和 AI 等与云相邻的技术市场的增长。”