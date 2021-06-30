鸿蒙上线，荣耀多款机型现已收到华为 HarmonyOS 系统内测推送

IT之家 6 月 30 日消息 华为在 6 月 2 日正式发布了全新的 HarmonyOS 操作系统，并为多款机型带来升级。

作为曾经的子品牌，荣耀部分老机型也在上周开启了华为鸿蒙 HarmonyOS 2 内测招募，报名人数近 50 万，现已统计完成并开始向受测用户推送鸿蒙系统更新，拥有资格的小伙伴可打开服务 App-升级尝鲜查看更新。

感谢IT之家网友热心线索投递，自 6 月 30 号上午十点开始，首批参加鸿蒙系统内测的荣耀手机已开始推送内测更新包，包括荣耀 Magic2、30、V30 系列、 V20 系列等。

据悉，此次内测华为鸿蒙的机型共 12 款，包括荣耀 V30、荣耀 V30 PRO、荣耀 30、荣耀 30 Pro 、荣耀 30 Pro+、荣耀 play4 Pro、荣耀 20、荣耀 20 Pro、荣耀 V20、荣耀 V20 MOSCHINO 联名版、荣耀 Magic 2、荣耀平板 V6。

此次更新内容颇多，包括：

【HarmonyoS 桌面】

上滑底部带横线的应用图标可生成万能卡片，卡片尺寸可大可小，拖动更改位置，变换个性的桌面

【控制中心】

从屏幕项端右侧下拉可进入控制中心，在快捷开关面板基础上，新增多种终端设备的控制入口，让您控制多设备时，如同操作一台手机一样便捷

【服务中心】

从屏幕左下角或右下角边缘上滑可进入服务中心，汇聚各类万能卡片，轻点即可直达服务

【智能文件夹】

支持同类应用整理，长按文件夹可展示为大文件夹，可直达应用，使用更便捷

【Harmonyos 字体】

支持无极字重变化，任意调书字体粗细全场景智慧生活

【智慧办公】

跨设备传输文件更便捷。无需数据线连接，可将手机直接当做华为 PC 的 U 盘华为分享传输速度进一步提升。支持在华为手机、平板、PC 间快速安全地分享文件

【智能家居】

手机靠近或碰一碰家居设备，轻松实现设备配网、无屏变有屏、免安装应用、服务直达等便捷体验

【畅连】

新增支持多方通话功能，华为手机和平板都可自由接入音视频通话

【流畅体验】

点击、滑动等操作更加自然顺滑，图片视频刷新更快速

【时时在线】

部分高频应用支持状态保留，使用过程中即使被其他应用中断，仍能接续上次的任务状态，提升应用连续性体验

【纯净模式】

默认开启纯净模式，在应用安装过程中进行恶意行为、安全漏洞、隐私风险等安全性检测，阻止风险应用的安装，保障系统运行环境的安全和纯净

【协同安全】

新增手机 PC 协同认证功能，当手机和华为 PC 协同时，可通过在 PC 端输入手机锁屏密码来解锁手机，既安全又便捷

【隐私安全合规认证】

TEE OS 安全内核获全球商用操作系统内核最高安全等级 CC EL5 + 认证 Harmonyos 操作系统获中国最高等级安全认证 CCEAL4 安全认证更新注意事项：

值得一提的是，本次更新不会删除用户数据，但建议在更新前做好数据备份，若不满意则可通过手机助手回退至 MagicU。

当然，此次只是内测版，相信还有一部分用户没有获取到测试资格，但相信正式版也将很快到来。