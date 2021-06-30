华为 P30 系列等机型开启鸿蒙 HarmonyOS 2 公测升级

IT之家 6 月 30 日消息 今天花粉俱乐部调整了 HarmonyOS 公测板块内容，公测机型全部都在报名范围内。

此次公测机型包括华为 P30 / P30 Pro、nova 7 SE 5G/nova 7 SE 5G 乐活版、华为 MatePad 10.4 英寸/ MatePad 5G 10.4 英寸等机型。

所有机型公测申请步骤都是相同的，公测版本将陆续分批或已推送给 HarmonyOS 2 上的用户。公测结束后，官方会分批为公测版本上的用户推送正式版本。

注：版本号查看方法：

设置 > 关于手机，查看版本号信息，如果当前不在基线版本号上，请先在线升级到此版本再参加公测活动。（升级方法参考：方法一：“我的华为 App> 升级尝鲜 > 立即查看 ”或“我的华为 > 服务 > 快捷服务 > 升级尝鲜”；方法二：设置 > 系统和更新 > 软件更新）

升级前注意事项：

（1）升级公测版本前，请备份您的手机重要数据，并确认备份内容完整有效，避免升级后数据不兼容或其它意外情况导致数据丢失。

（2）升级公测版本前，请确保您的手机的当前版本在基线版本上（详见 二、适配机型）。

（3）建议手机预留 10G 的内部存储空间，避免可能出现因空间不足导致的无法升级。（查看存储空间方法：设置 > 存储）。

（4）请确保您的手机没有 ROOT。

IT之家了解到，华为公测报名仅支持适配机型在手机端“我的华为”或“花粉俱乐部”App 报名，不支持电脑报名。