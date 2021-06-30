OPPO 公开空中书写专利：可提高轨迹识别准确率

IT之家 6 月 30 日消息 企查查显示，近日 OPPO 公开了一项名为“空中书写轨迹识别方法、装置、存储介质及电子设备”的专利，申请日期为 2021 年 3 月。

专利摘要显示，采用本申请实施例，可以提高空中书写轨迹识别的准确率。

IT之家了解到，OPPO 此前还有一项“环绕屏手机”的专利被国外媒体曝光，该专利描述了 OPPO 在大尺寸柔性屏幕的组装和设计能力。

OPPO 在探索手机新形态的道路上不断尝试，也许在不久的未来，真的会推出专利中描述的大尺寸柔性屏，或者是可以隔空写字的手机。