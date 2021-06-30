联想 YOGA Pad Pro 正式入驻国家图书馆

IT之家 6 月 30 日消息 根据联想官方消息，联想 YOGA Pad Pro 已于 2021 年 6 月正式入驻国家图书馆。这款安卓平板具备 13 英寸 2K 屏，搭载高通骁龙 870 芯片，到手价 3799 元。YOGA Pad Pro 位于有声图书馆区域，读者搭配头戴式耳麦可以观看图书的数字版本，并聆听有声书。

联想 YOGA Pad Pro 配备 8GB LPDDR5 高速内存 + 256GB UFS 3.0 存储，屏幕分辨率 2160x1350，100% sRGB 色域、400nits 亮度、支持 HDR 10 及杜比视界，并且具有防蓝光认证。平板内置 10000mA 电池，支持 QC 4.0 快充，提供 USB-C 3.2 Gen1 接口。平板底部具有卷轴样式的凸起，便于提供支持，并内置 JBL 四扬声器。产品具备金属支架，可以变换多种形态。

IT 支架了解到，这款平板的海外版近日发布，型号为 YOGA Pad 13。产品侧面还具有 Micro-HDMI 接口，支持视频输入功能。中国国家图书馆・中国国家数字图书馆位于北京市海淀区中关村南大街，馆藏文献超过 3500 万册件，馆藏总量位居世界国家图书馆第七位，其中中文文献收藏世界第一，外文文献收藏国内首位。图书馆数字资源总量超过 1000TB，并以每年 100TB 速度增长。