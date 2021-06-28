联想海外发布 Yoga Tab 11 平板：Helio G90T 芯片，2068 元起

IT之家 6 月 28 日消息 在 MWC 2021 世界通信大会期间，联想在海外发布了多款平板电脑新品。本次发布的 Yoga Tab 11 和 Yoga Tab 13 属于同系列，底部均有着卷轴造型，支持手写笔。这款平板搭载联发科 Helio G90T 芯片平台，提供 4GB+128G 或 8GB+256GB 存储空间，售价约合人民币 2068 元起。

联想此款平板搭载 11 英寸 LCD 屏，分辨率 2000×1200，最大亮度 400nit，刷新率 60Hz，并没有采用 LTPS 材质，但同样支持杜比视界。这款产品同样局具有金属支架，可以提供多角度支撑，并支持悬挂放置。产品底部配备 JBL 四扬声器系统，支持杜比音效，侧面具备 USB-C 接口用于传输数据、充电。

联想 Yoga Tab 11 内置 7500mAh 电池，支持 20W 快充。产品配备 800 万像素前置摄像头，具有 ToF 深度传感器，可以用于人脸识别。此外还配备 800 万像素后置摄像头。配置方面，这款平板还提供 4G/LTE 版本，便于移动联网使用。

IT之家了解到，此款平板还支持 microSD 扩展卡，但不具备 Yoga Tab 13 的 HDMI 视频输入功能。官方表示，产品将于今年 8 月在海外上市，起价 319.99 美元，约合 2068 元人民币。