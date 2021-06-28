联想海外发布 Yoga Tab 13 平板：搭载骁龙 870，4388 元

IT之家 6 月 28 日消息 今日联想在海外正式发布 Yoga Tab 13 平板电脑。这款产品搭载高通骁龙 870 处理器，配备 8GB+128GB 存储，搭载 13 英寸 2K 液晶屏，前置 ToF 结构光传感器，售价 679 美元，约合 4388 元人民币。该产品与此前在国内发布的 Yoga Pad Pro 是同款。

联想 Yoga Tab 13 的屏幕采用的是 LTPS 液晶面板，分辨率 2160×1350、刷新率 60Hz、最大亮度 400nit、覆盖 100% sRGB 色域，此外还支持杜比视界技术，具有德国莱茵防蓝光认证。平板的底部有着圆柱形结构，用于安装金属支架，并为扬声器、接口提供空间。

此外，这块屏幕还支持联想 Precision Pen 2 手写笔，具有 4096 级压感，消费者需要单独购买。

该产品的不锈钢支架用于支撑，可以 180° 旋转，并且能够悬挂在挂钩上使用。

联想 Yoga Tab 13 前置摄像头为 800 万像素，没有后置摄像头。前摄旁具有 ToF 结构光组件，用于 3D 人脸识别。联想表示，这一传感器还可以用于测量室内空间，规划装修。

IT之家了解到，联想 Yoga Tab 13 底部搭载 JBL 四扬声器，支持杜比全景声功能，在直立放置时可以获得最佳音效。此外，平板具有联想 Premium Audio 技术，能保证视频通话时的音质。

接口方面，这款平板提供一个 USB-C 3.2 Gen 1 接口，支持 30W 快充。除此之外还提供了一个 Micro-HDMI 视频输入接口，可以使这款产品充当独立的外置显示器，连接游戏机、笔记本电脑等设备。

IT之家获悉，联想 Yoga Pad Pro 于 5 月 25 日在国内发布，仅提供 8+256GB 版本，售价 3799 元。该产品搭载 10200mAh 电池，续航时间约为 12 小时，重量 803g，支持蓝牙 5.2 以及 WiFi 6 技术，目前已经在国内开售，海外版本 Yoga Pad 13 将于近期发售。