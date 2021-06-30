没有 Mobile 手机版了，微软官方 Win11 只适配 9 英寸屏幕及以上设备

IT之家 6 月 30 日消息 微软此前发布了 Windows 11 系统，已经针对多种形式的因素进行优化，由于新的内置平板电脑模式和明显改善的手势体验，它在带有触摸屏的笔记本电脑/平板电脑上运行效果似乎很好。

Windows 11 的第一个预览版 Build 22000.51 现在已经在 Windows Insider Dev 频道中正式提供给配备英特尔、AMD 和 ARM（骁龙）处理器的 PC 设备。由于有了这个测试版，有开发者 Gustave Monce 现在已经成功地在 Lumia 950 XL 上安装了 Windows 11 ARM 预览版，以展示它在手机设备上的扩展性。

虽然 Windows 11 为平板电脑/台式机设计，但即将推出的这款操作系统在智能手机上的扩展性依然很好。拥有 5.7 英寸显示屏的 Lumia 950 XL 能够启动新的 Windows 11，而且看起来很不错。

开发者还通过手动移植 Windows 10 Mobile 和 Windows 10 on ARM 项目的驱动程序，成功地在 Windows 11 中启用蜂窝网络连接。该黑客为 Windows 11 桌面操作系统带来了通话和短信支持。

虽然这个项目可能并不理想，但这是一个令人印象深刻的壮举，它证明了 Lumia 950XL 仍然可以运行新 Windows 11 操作系统。

Windows 11 本质上是 Windows 10，它从微软被砍的 Windows 10X 中获得了很多灵感，同时仍然保留了 Windows 的外观和感觉。动态磁贴没有了，但图标已经针对触摸输入进行了优化。

另外值得注意的是，微软并没有在开发 Windows 11 Mobile 移动版。外媒 Windows Latest 报道，微软官方文件已经确认该操作系统只适用于 9 英寸显示屏及以上设备，这可能意味着微软不打算将其用于移动外形的触摸屏设备。