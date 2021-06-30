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Lumia 950 XL 运行完整版 Win11 上手视频：表现出色

2021/6/30 14:09:17 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 6 月 30 日消息 微软上周正式发布了全新的 Windows 11 操作系统，并且昨天向 Dev 通道推送了首个测试版 Build 22000.51 预览版。目前，关于采用英特尔和 AMD 处理器的现有 PC 是否支持运行 Windows 11 的最终说法仍悬而未决，但基于 ARM 的设备就相对明确了，似乎只有高通骁龙芯片得到官方支持，但这并没有阻止一些开发者让 Windows 11 在其他 ARM 设备上运行，其中就包括旧的 Lumia 950 XL。

Windows 11 on ARM runs well on Lumia 950 XL and RPi 4

IT之家昨天曾报道，开发者 @Gustave Monce 成功将最新的 Windows 11 预览版安装到了 Lumia950 XL 手机上，并成功运行，现在这位开发者给出了 Lumia 950 XL 运行完整版 Win11 的快速上手视频。

Lumia 950 XL 运行完整版的 Windows 11，这对许多 Windows 爱好者来说可能并不意外。Lumia 950 XL 在 2015 年推出，开箱运行 Windows 10 Mobile。由于一些开发者的努力，该机也能称运行完整版的 Windows 10 on ARM。

视频显示，抛开性能方面，Windows 11 在这款六年前的手机上几乎毫无问题地运行，令人印象深刻。

值得一提的是，Reddit 用户 theSPEEDCAT 尝试了在 Raspberry Pi 4 上运行 Windows 11，Raspberry Pi 4 是基于 ARM 的设备，搭载博通处理器，已经可以运行各种形式的 Windows 10，包括物联网版，甚至非官方的完整版本。有人指出，该系统运行 Windows 11 的速度明显比 Windows 10 快。

IT之家了解到，这些实验使用的镜像是基于早期泄露的 Windows 11 版本，可能与最终版本的内容相差甚远。Windows 11 对 ARM64 设备会有什么要求也是未知数，微软不太可能允许操作系统如此轻易地安装在不支持的硬件上。

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关键词：Win11Windows 11Lumia 950 XL

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