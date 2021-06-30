俄罗斯对谷歌提起行政诉讼，未按要求存储用户数据

北京时间 6 月 30 日晚间消息，据报道，俄罗斯通信监管机构“联邦通信、 信息技术和大众媒体监督局”（Roskomnadzor）今日宣布，已对谷歌提起行政诉讼，原因是未按要求将俄罗斯用户的个人数据存储在俄罗斯境内的数据库中，此举可能导致谷歌被罚款。

Roskomnadzor 同时表示，还在等待 Facebook 和 Twitter 的回复，即在 7 月 1 日前将类似数据本地化，否则将面临罚款。这是俄罗斯加强对大型科技公司管控的更广泛努力的一部分。

自 3 月份以来，俄罗斯对 Twitter 实施了惩罚性的“降速”，原因是未能删除非法的内容。此外，俄罗斯还正在考虑立法，迫使外国科技公司在俄罗斯开设办事处，否则将面临广告禁令等处罚。

俄罗斯总统今日表示，俄罗斯不打算屏蔽任何外国社交媒体网站，但他希望俄罗斯的社交网络能为富有创造力和才华的人提供蓬勃发展的机会。

俄罗斯总统在俄罗斯国家电视台直播的问答环节中表示：“我们不打算阻拦任何人，我们希望与他们合作，但问题在于，当他们不遵守我们的要求和俄罗斯法律时，就是他们不与我们合作。”

对于 Roskomnadzor 提起的行政诉讼，谷歌尚未回复记者的置评请求。Roskomnadzor 表示，对于未能遵守规定的企业，最多可能被罚款 600 万卢布（约合 82060 美元）。此类行政案件通常在莫斯科地区法院审理。

Roskomnadzor 此前曾表示，大约有 600 家外国公司实现了数据本地化，其中包括苹果、三星和 PayPal。而微软旗下领英（LinkedIn）因未能遵守相关规定已被屏蔽。

今年 4 月，俄罗斯联邦反垄断局（FAS）曾对谷歌提起反垄断诉讼，指控谷歌滥用其视频服务 YouTube 的市场主导地位。FAS 当时称：“已对谷歌提起诉讼。该公司滥用其视频托管服务 YouTube 的市场主导地位，导致用户账号突然被屏蔽和删除。”