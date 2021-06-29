彭博社：谷歌 Pixel 5a 有望在 8 月份发布

IT之家 6 月 29 日消息 谷歌在 4 月份向外界透露，Pixel 5a 手机确实存在，将于今年晚些时候在美国和日本上市，但没有透露具体的日期。

近日，彭博社报告指出，谷歌 Pixel 5a 预计将于今年 8 月上市，而这一消息来自 Mark Gurman，他在苹果泄密方面有着出色的记录。在报告中，Gurman 表示：“谷歌 Pixel 的粉丝们，这个夏天是你们的。预计谷歌的 Pixel 5a 将于 8 月发布。”

IT之家了解到，这与谷歌之前的声明相吻合，该声明称 Pixel 5a 的发布时间将“与去年推出 a 系列手机的时间一致”。去年的 Pixel 4a 确实是在 8 月发布的，但 Pixel 4a 5G 是在今年 10 月推出的，因此人们对谷歌所指的 a 系列手机产生了一些混淆。

根据目前的泄露信息来看，Pixel 5a 将配备高通骁龙 765G 处理器，超广角摄像头为 1200 万像素，光圈 F/2.2，等效焦距 16mm。采用 6.2 英寸 OLED FHD+ 平面显示屏，手机尺寸为 156.2 x 73.2 x 8.8mm。除此之外，手机会配备立体声扬声器，3.5mm 耳机插孔，后置指纹传感器。