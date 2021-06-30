量产梅赛德斯-奔驰 eActros 纯电动卡车全球首秀

IT之家 6 月 30 日消息 从梅赛德斯-奔驰获悉，戴姆勒卡车旗下量产梅赛德斯-奔驰 eActros 纯电动卡车全球首秀，该车型主要用于中短途重载运输。

▲图自梅赛德斯-奔驰，下同

IT之家了解到，eActros 纯电动卡车标准版预计将于 2021 年秋季在德国沃尔特（Wörth am Rhein）工厂下线。此外，该车型的标准配置还包括电子后视镜和多媒体互动式驾驶舱。

梅赛德斯-奔驰 eActros 纯电动卡车量产车型配备 3 至 4 个电池包，每个电池包的容量约为 105 千瓦时。该车型的最大电池容量可达 420 千瓦时，续航里程可达 400 公里。

梅赛德斯-奔驰表示，这款纯电卡车的核心技术是其驱动装置，集成两台电机与一台双速变速器的刚性电动车桥。两台液冷电机总共可提供 330 千瓦的持续功率和 400 千瓦的峰值功率。此外，如果日常驾驶场景可预见，车辆可通过智能能量回收系统进一步有效回收电能。制动期间以回收方式获得的能量将被送回至 eActros 的电池中，供驱动系统再次利用。

通过 eActros 标配的多媒体互动驾驶舱，驾驶员可随时掌握电池的当前电量、剩余续航里程以及当前的平均能耗。