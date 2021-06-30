滴滴上市造富记：程维身家 280 亿、柳青 70 亿，“天使”王刚百万投资变 72 亿

传了 3 年的“滴滴上市”即将成为现实。

上市总少不了“造富”故事：创始人是“王”是“寇”，投资人赚得盆满钵满还是铩羽而归，追随者是财富自由还是期权变废纸，都取决于敲钟后不断翻腾的数字。

公司：估值近 700 亿美元

根据招股书，如承销商不行使超额配售，滴滴将在此次 IPO 中发行和流通总股数为 11.99 亿股（1,198，610,369 股），包括 10.81 亿股（1,081,274,533 股）A 类股和 1.17 亿股（117,335,836 股）B 类普通股。

目前，滴滴的 IPO 发行价已确定为 14 美元 / ADS，为发行区间 13-14 美元 / ADS 的上限。按照一股普通股等于 4 股 ADS 来计算，滴滴美股总市值达到 671.2 亿美元，与此前市场所传滴滴估值达到千亿美元仍有差距。

作为对比，Uber 目前估值为 950 亿美元上下，Lyft 目前估值为 200 亿美元上下。

实际上，自 2015 年 2 月合并快的、2016 年 8 月收购 Uber 中国后，滴滴在中国市场上难遇对手，估值也一路水涨船高。

但在 2018 年两起顺风车恶性事件发生后，滴滴的估值也曾受到了较大影响。如在 2018 年 1 月，滴滴每股的估值为 39.14 美元，但在 2018 年 12 月，这个数字不升反降，下降至 37.48 美元，直至一年后的 2019 年 12 月才得以恢复。随后，滴滴的估值又从 2019 年 12 月的 39.87 美元下降至 37.65 美元，招股书称，估值下降主要是受到新冠疫情影响。

关于滴滴的估值，最近一次的公开讨论发生在去年 7 月。

当时有消息称某“全球领先的网约车出行平台公司”部分股权将在阿里拍卖平台进行网络拍卖，起拍价 9200 万元。

根据披露的经营情况，该公司疑似滴滴。拍卖页面提供的数据显示，行业目前可比 Uber 及 Lyft（市值/收入）大概在 2.86X 至 4.27X 的估值范围，对应目标公司市值预计将会超过 600 亿美元。

高管：程维身家达 280 亿、柳青达 70 亿

上市中的财富自由故事，总少不了高管的身影。

薪酬上，仅在 2020 年，滴滴向董事和执行官们支付了 7350 万元人民币（1120 万美元）的现金。但对于高管来说，薪资只是“九牛一毛”，通过期权、股票变现才是获益“大头”。

如在 2020 年，滴滴就授予高管们以每股名义行权价格购买 70 万股普通股的期权，截至目前，滴滴的董事及高管持有以每股名义行权价格购买 125 万股普通股的期权，股票价值约为 4.5 亿元。

值得注意的是，滴滴还在上市前向高管加速授予了股票。6 月 28 日，滴滴招股书更新后显示，今年二季度，滴滴向特定高管授予了 66,711,066 股期权，其中 63，501，066 股已全部归属。上述股票总价值约为 37.36 亿美元，约合人民币 240 亿元。

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管理层中持股比例最多的是滴滴创始人、董事长及 CEO 程维。他共计持有 78,384,741 股 B 类股票，持股比例在 6.5%。按照 14 美元的发行价计算，程维的身家达到 43.63 亿美元，约合人民币 282 亿元。

而对于滴滴总裁柳青来说，她共计持有 B 类股票 19,172,128 股，持股比例在 1.6%，身家达到 10.74 亿美元，约合人民币 70 亿元。

滴滴出行战略副总裁朱景士拥有 26,152,107 股的投票权，但对于其拥有的股票具体数量，招股书并未标出。除朱景士外，滴滴 CTO 张博、滴滴打车联合创始人吴睿、滴滴副总裁李敏也均持有 B 类股，四人合计 12,653,690 股，价值约 7.1 亿美元，约合人民币 46 亿元，人均超过 10 亿元。

除程维和柳青外，其他董事和管理层中共计有 8 人持有滴滴的股票，其中 A 类股为 7,896,972 股，B 类股为 12653690 股，A、B 股合计价值在 11.5 亿美元上下，约合人民币 74.3 亿元，平均每人身价超过 9 亿元。

员工：整体获益达 175 亿

高管之外，员工们也可以从滴滴上市的造富运动中分一杯羹。

尽管股权激励的费用与员工所获的实际利益是两种不同的概念，但我们仍可以根据其对股权激励的费用确认，了解滴滴对不同工种员工的“偏爱”。

滴滴获得股权激励的员工分为 4 类，分别是运营及支持人员、市场营销人员、研发人员和一般行政管理人员。

从 2018 年至今年 3 月，这四类员工确认的股权激励费用分别是人民币 2.8 亿、5.91 亿、22.2 亿元及 58.38 亿元。高管所属的一般行政管理人员，其股权激励费用是其他三种员工类型的总额的近 2 倍，研发人员分别是运营及支持人员的 8 倍，市场营销人员的近 4 倍。

据了解，滴滴的高管及员工持股平台为 Steady Prominent Limited、Oriental Holding Investment Limited 和 New Amigo Holding Limited 三家公司。

滴滴的股权激励从授予之日算起需有 7 年合约期，分 4 年归属。第一年归属 15%，接下来每年归属 25%、25% 和 35%。上市后锁定期为 180 天。

目前，滴滴共拥有两项股权激励计划，分别公布于 2017 年和 2021 年（下称“2017 年计划”和“2021 年计划”）。

其中，2017 年计划最大可发行的股票数量约为 1.95 亿股，按照 14 美元 / ADS 的发行价计算，这批股票的总价值为 110 亿美元，约合人民币超 700 亿元。

在该项计划下，2018 年 2 月、2020 年 4 月、2021 年 4 月和 2021 年 5 月，滴滴向 Steady Promotive Limited、Oriental Holding Investment Limited 和 New Amigo Holding Limited 发行了总计约 1.05 亿股普通股。

其中，滴滴员工和顾问持有可购买 4787.58 万股普通股股票的期权，加权平均行权价格为每股 5.475 美元。除此之外，员工和顾问还持有 716.3 万股限制性股票单位。按照 14 美元 / ADS 的发行价格，不考虑锁定期，如滴滴员工及顾问在上市后马上行权，则通过期权转换可获益约 23.23 亿美元，通过持有限制性股票单位可获益约 3.87 亿美元（未计算交易佣金及税费）。两者合计超过 27 亿美元，约合人民币 175 亿元。

据一位持有滴滴期权的员工表述，受入职时间和个人能力等因素影响，滴滴 D8 级别（对标阿里 P7）的员工期权数在 3000-1 万之间。另据一位行业内人士透露，不同滴滴员工的行权价也有所不同，如有的人是 12 美元左右，有些人则是 17 美元左右。

而在 2021 年计划下，可发行的普通股的最大总数最初为 1.17 亿股，按照 14 美元 / ADS 的发行价计算，股票的总价值约为 65.5 亿美元，约合人民币 423 亿元。同时，如果该项计划下保留用于发行的股份少于转换和完全稀释后股份总数的 4%，则该项计划可在董事会批准在增发至 4%。截至目前，尚未有股票、期权等奖励在该计划下授出。

2017 年和 2021 年两项激励计划下，按照 14 美元 / ADS 计算，高管和员工的股票池总金额可达近 175 亿美元，约合人民币 1128 亿元。

投资人：“天使”王刚获益达 6750 倍

在经历了超过 20 轮融资的稀释后，滴滴外部投资人持股已经达到约 90%。因顺风车事件蛰伏了 3 年，投资人们也终于迎来的收获的季节。

目前，滴滴前三大股东分别是软银、Uber 和腾讯。其中，软银持股比例 20.2%，拥有 10.75% 的投票权，持有的滴滴股票估值约为 135 亿美元；Uber 持股比例在 12%，拥有 6.4% 的投票权，持有的滴滴股票估值约为 80 亿美元；腾讯持股比例在 6.4%，拥有 3.4% 的投票权，持有的滴滴股票估值约为 43 亿美元。

尽管股东不分大小，但各家的回报率却天差地别。

先看整体。根据招股书，本次发行占所有流通股的 6%，老股东占所有流通股的 94%，老股东的每 ADS 的平均成本价在 6.2 美元，按照滴滴 14 美元 / ADS 的发行价计算，老股东的平均回报率超过 125%。

具体来看，受收购快的打车和 Uber 中国的影响，滴滴的股权结构较为复杂，共计拥有 A-1 至 A-18、B-1、B-2 等 20 类优先股。其中，A-1 至 A-6 是滴滴与快的合并前，快的的投资人权益转换。A-7 至 A-15 则反映了在与快的合并前，滴滴的融资情况。

根据招股书，搜狐科技整理了 A-1 至 A-18 等 18 轮优先股的收益情况，具体见下图（单位：美元）。

从上表中可以看出，投资收益率最高的是滴滴的天使轮投资人王刚。招股书显示，王刚在 2013 年投资的 16 万美元现值高达 11.2 亿美元，总回报率达到 6749 倍，年化收益率近 200%。

另外，金沙江创投也收获了 336.5 倍的回报率，300 万的投资额现值近 10 亿美元，年化收益率超过 100%。

在滴滴 B 轮时就进入的经纬中国和腾讯投资也有超过 55 倍的收益，年化收益率近 65%。

不过，从 2015 年 2 月滴滴与快的合并后，随着滴滴估值上涨，投资人的收益也在大幅缩减。

如发生在 2015 年 5 月的 A-16 优先股发行，总收益率就降至 185%，年化收益率为 18.77%，随后在 A-17、A-18 等多轮融资中，投资滴滴股票的年化收益率分别降至 12.91% 和 7.98%。

而在滴滴的两种 B 系列优先股股票中，B-1 为滴滴为收购 Uber 中国发行的股票。上市前，58，530，879 股 B-1 股票按照 1:3 的比例转换成 175,592,637 股，按此计算，B-1 股票的总收益率为 41%，取融资时间的中值 2017 年 3 月，年化收益率约为 11.17%。

B-2 类股票股东较多，包含了滴滴从 2017 年 4 月至 2019 年 8 月横跨两年零四个月的多轮融资，总融资金额极大，超过 300 亿美元。

B-2 优先股的股东包括软银、丰田汽车、Booking Holdings、奥本海默新兴市场基金（Oppenheimer Developing Markets Fund）等。其中，软银持股比例最高。

但不幸的是，B-2 类优先股的收益率较低：总收益率仅为 10%，取融资时间的中值 2018 年 6 年，年化收益率仅为 3.21%，与三年期定存利率相差无几。

投资人们几家欢喜几家愁，但滴滴造富故事的第一章已经告一段落，接下来就要看上市后的股价表现了，毕竟滴滴在网约车之外，还预埋了自动驾驶、共享单车、社区团购等一系列新故事。