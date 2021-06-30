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沃尔沃与谷歌深入合作，成为首家搭载原生安卓系统车企

2021/6/30 23:13:53 来源：凤凰科技 作者：- 责编：信鸽
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6 月 30 日消息，在 2021 年沃尔沃汽车日活动中，沃尔沃方面宣布将继续与谷歌展开深度合作，并成为首家搭载内置原生安卓系统的车企，同时将车内信息娱乐与互联体验提升至新的水平。

据了解，沃尔沃汽车 VolvoCars.OS 系统将从新的内置安卓车机系统和车内交互界面开始，整合汽车端和云端的多种操作系统。通过工程与设计的深入融合，沃尔沃将与谷歌共同打造更简单、安全的用户体验，并按照驾驶相关性对复杂的信息进行清晰的区隔。

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关键词：沃尔沃

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