GoPro 新一代旗舰运动相机 Hero 10 Black 谍照曝光，采用更强大处理器

IT之家 8 月 30 日消息 GoPro 新一代旗舰运动相机 Hero 10 Black 的图片和配置已经被外媒 WinFuture 曝光，该媒体曾在去年同一时间准确地爆料了重新设计的 Hero 9 Black，新的旗舰 GoPro 运动相机的外观与去年的一代基本相同，只是搭载了 GoPro 设计的更强大的 GP2 处理器，以提高整体性能。

新的 GP2 处理器预计将提供一个重大的性能提升，支持拍摄 60fps/5.3K 视频，或 120fps/4K 视频，这对慢运动视频爱好者会很有吸引力，这比去年旗舰产品的 5K30fps 和 4K60fps 有了明显进步，Hero 10 Black 还能录制 240fps 的 2.7K 视频，慢动作视频会更加细腻，但分辨率会降低。根据 WinFuture 看到的营销材料和包装，Hero 10 Black 还采用了一个新的图像传感器，将照片分辨率从 2000 万像素提升到 2300 万像素。

▲ 前面的显示屏延续了去年的设计，但蓝色的标志是新的

IT之家了解到，GoPro 出色的软件防抖功能也将更新为 HyperSmooth 4.0 和用于延时摄影的 TimeWarp 3.0，诸如深度达 10 米的防水外壳、触摸和语音控制以及前后显示屏等功能也都延续了去年的设计。

目前还没有 Hero 10 Black 的定价和上市信息，但估计不用等太久了。