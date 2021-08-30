分析：谁更有可能接替库克担任苹果 CEO

蒂姆・库克 (Tim Cook) 担任苹果公司首席执行官刚刚满十年。其最早可能从 2025 年起不再担任苹果首席执行官，谁将接任这一重要职位开始成为公众关注的焦点。

2011 年起，库克接替史蒂夫・乔布斯 (Steve Jobs) 成为苹果首席执行官。虽然其从未超越乔布斯的传奇地位，但在规划自己的职业道路方面完全称得上成功二字。

库克让苹果股价增长超过 1000%，把公司变成了一个经营性巨头，全力投入消费产品技术，并通过新服务、可穿戴设备和更大尺寸的屏幕不断扩大苹果产品组合。

图示：2017 年库克在乔布斯剧院讲话

库克将在今年 11 月份迎来 61 岁生日，几乎可以确定其在 2025 年之前仍会担任苹果首席执行官。届时，苹果将向库克授予 100 万股苹果公司股票。考虑到这一因素，如果库克想继续担任这一职位，那么苹果董事会也会非常乐意。

但有迹象表明这不太可能。苹果公司内部的看法是，库克只是想再开发出一种全新的产品，更有可能是增强现实眼镜，而不是苹果汽车。库克自己也明白，经营一家硅谷公司通常是年轻人的游戏，他的巅峰时期也不会持续太久。

苹果计划明年推出一款将增强现实技术和虚拟现实结束结合在一起的混合现实设备。此外苹果还在研发一款外形和传统眼镜并无二致的增强现实眼镜，预计将在 2025 年前后发布。当然库克可以决定继续留任；但综合考虑 2025 年兑现的股票、2025 年计划发布增强现实眼镜，加上库克已经表示自己可能不会再工作十年时间，其更有可能在 2025 年到 2028 年的某个时候退休。

作为苹果首席执行官，库克管理着一个价值数万亿美元的大企业，拥有 10 万多名员工，拥有遍布世界大部分地区的产品，拥有经常影响金融市场以及数千万人退休账户的公司股票。

苹果首席执行官的角色至关重要，那么如今苹果高管团队的哪一位成员更有可能担任首席执行官？

凯特・亚当斯（Kate Adams）

很多人都认为亚当斯是一位优秀的法律顾问，但她在苹果公司的资历相对较浅。苹果公司很可能会物色一位技术或运营方面的高管来担任下一任首席执行官，如果苹果选择自己的首席律师担任这一职位，那会让人倍感惊讶。

埃迪・库伊（Eddy Cue）

不少人认为，在苹果已经工作了 32 年的库伊不会像库克一样在苹果工作那么久。和其他苹果公司高管一样，库伊也做好了自己职位的接班计划，为麾下年营收超过 500 亿美元的服务部门准备了三名副手：彼得・斯特恩 (Peter Stern)、奥利弗・舒瑟 (Oliver Schusser) 和詹妮弗・贝利 (Jennifer Bailey)。目前斯特恩在库伊领导下负责大部分服务业务，其中包括苹果电视、新闻、云服务、健康和捆绑服务。随着服务营销主管的离职，斯特恩也在产品开发、谈判和营销方面发挥了更大作用。斯特恩无疑会成为库伊的继任者，但负责苹果音乐的舒瑟和负责苹果支付的贝利也有能力接替库伊的职位。

克雷格・费德里吉 (Craig Federighi)

费德里吉拥有担任苹果首席执行官的领导才能和外部支持。费德里吉完全能胜任管理一家公司，这一点可以从他每年监督数千名工程师进行软件升级方面得到证明。他比库克小 8 岁左右，经历过乔布斯和库克时代的苹果，而且技术能力过硬。但费德里吉直接否认了自己会在苹果公司获得晋升的猜测，他似乎非常适合目前的软件工程主管职位。目前看费德里吉不会辞职或担任首席执行官。但如果他真的登上这一职位，那么大概率是凯文・林奇 (Kevin Lynch) 或塞巴斯蒂安・马里诺-梅斯 (Sebastien Marineau-Mes) 来填补他目前的空缺。

约翰・詹南德雷亚（John Giannandrea）

詹南德雷亚是库克高管团队中资历最浅的，于 2018 年从谷歌跳槽而来。虽然詹南德雷亚是人工智能和机器学习方面的专家，但从苹果过去十年发展历程来看，这种技术并不是公司的核心竞争力。詹南德雷亚正试图改变这一点，此外他还负责苹果汽车项目。不过，考虑到詹南德雷亚入职苹果的时间太短，而且负责的还是公司次要业务，其不太可能成为首席执行官。

格雷格・乔斯维克（Greg Joswiak）

乔斯维克是库克高管团队中任职时间最长的苹果员工。虽然乔斯维克去年才被提升为公司高级副总裁，但他在苹果高管圈子中待的时间要长得多。多年来，乔斯维克一直深度参与苹果所有产品的管理和营销，对公司流程了如指掌，精通技术，肯定有能力成为苹果下一任领导者。乔斯维克比库克年轻 4 岁，是苹果的忠实员工，而且来自产品部门，这使他有可能成为库克辞职时的关键替补人选。

图示：格雷格・乔斯维克（Greg Joswiak）

萨比赫・汗（Sabih Khan）

作为苹果高管团队的新成员之一，萨比赫・汗是在乔尼・艾维（Jony Ive）辞职后任职的。他在团队中的存在意味着苹果高管团队中有三分之一的成员是运营主管：库克、萨比赫・汗、威廉姆斯和奥布莱恩。苹果之所以能在过去几年达到如此规模，靠的就是精于运营。苹果延续这种模式并非不可能。在这种情况下，苹果运营主管杰夫・威廉姆斯 (Jeff Williams) 比萨比赫・汗更有可能被选为首席执行官。但关键因素在于萨比赫・汗比威廉姆斯小 3 岁，如果未来库克的职位空缺，理论上讲萨比赫・汗可能是更为合适的人选。

卢卡・马埃斯特里（Luca Maestri）

和亚当斯一样，马埃斯特里担任首席财务官很称职，在管理整个苹果公司方面可能会胜任。但苹果大概率不会选择首席财务官来管理整个公司。

迪尔德丽・奥布莱恩（Deirdre O’Brien）

奥布莱恩在苹果工作了 30 年。在 2019 年成为苹果零售主管之前，她曾担任过销售、运营和财务领域的多个职务。几十年前，她也是苹果零售商店成立的关键人物之一。作为零售主管，奥布莱恩负责管理苹果的大部分员工；作为人力资源主管，奥布莱恩的岗位承担着公司的一个重要职能。奥布莱恩比库克小 5 岁，所以在苹果的职业生涯还会很长。鉴于奥布莱恩对苹果文化的广泛了解，并参与了公司许多最重要的业务，她肯定会成为苹果首席执行官的候选人。

图示：迪尔德丽・奥布莱恩（Deirdre O’Brien）

约翰尼・斯鲁吉（Johny Srouji）

过去五年里，斯鲁吉可以说是苹果公司最重要的高管。他的团队负责制造 iPhone、iPad、苹果手表以及 Mac 所用的芯片，这些芯片每年都会提升苹果产品的性能。没有斯鲁吉的团队，苹果可能不会像现在这么成功。斯鲁吉是一位以严格著称的领导者，在全球范围内领导着数千名工程师，深受尊敬。他推动苹果扩大业务范围，一手主导了苹果对英特尔调制解调器芯片业务的收购，并将自己麾下业务范围扩大到包括内部手机调制解调器、定制摄像头和屏幕等新项目。斯鲁吉对苹果的重要性让其担任首席执行官当之无愧，但一个芯片高管所拥有的专业技能未必适合掌管整个苹果。

约翰・特纳斯（John Ternus）

作为苹果高管团队中最年轻的成员，特纳斯在苹果工作的时间可能还很长。如果他能在 5 年后成为苹果首席执行官，可能会任职 10 年以上，也许比苹果高管团队中的任何人都长。特纳斯从去年开始负责 iPhone 硬件，今年早些时候接任苹果硬件工程主管。在此之前，他就开始负责 AirPods、Mac 和 iPad 硬件。如果苹果想让一名产品开发经理长期掌管整个公司，那么魅力超凡、广受欢迎的特纳斯肯定是一个选择。

图示：约翰・特纳斯（John Ternus）

杰夫・威廉姆斯 (Jeff Williams)

如果库克在未来五年左右的时间内卸任，只能指望首席运营官杰夫・威廉姆斯 (Jeff Williams) 来接任首席执行官一职。威廉姆斯负责苹果的整个供应链和运营，涉及从制造、零部件采购到技术支持等方方面面。他参与苹果所有硬件的日常开发，并负责苹果手表的硬件和软件团队。威廉姆斯最近接管了曾经由艾维管理的苹果硬件和软件设计团队。目前威廉姆斯无疑是苹果公司的第二号人物。但问题是他只比库克年轻 3 岁，因此不太可能等上十年或更长时间。

图示：杰夫・威廉姆斯 (Jeff Williams)

综上，最有可能接替库克担任首席执行官的四个人是：威廉姆斯、乔斯维克、奥布莱恩和特纳斯。当然，鉴于库克还要再干五年左右，这个名单可能也会有所改变。