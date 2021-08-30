被苹果踢出供应链、华为遭禁，欧菲光今年上半年净利润 0.34 亿元同比下降 93%

IT之家 8 月 30 日消息 欧菲光现发布半年财报公告，上半年实现营业总收入 117.42 亿元，同比下降 49.96%；净利润 0.34 亿元，同比下降 93.25%。

欧菲光还特意提到，受到境外特定客户终止采购关系的影响，公司与特定客户相关的产品出货量同比下降；因国际贸易环境发生较大变化，公司 H 客户智能手机业务受到芯片供应受限等因素影响，导致公司多个产品出货量同比大幅下降。

此外，欧菲光还表示该公司在发展核心业务的同时奖积极拓展新业务，布局 VR/AR、工业、医疗、运动相机等新领域光学光电业务，目前新业务尚处于导入期或投资建设期。

IT之家了解到，欧菲光 4 月 16 日发布公告称，公司董事会对业绩预告、业绩快报数据修正向广大投资者致歉。据悉，欧菲光 2020 年度归母净利润由原来业绩快报的预盈利 8.81 亿元突然转亏，变为修正后的亏损 18.50 亿元。

在致歉说明中，欧菲光解释称主要系国际贸易环境变化导致境外特定客户订单突然终止，公司无法提前预计所致。其表示，将在日后工作中进一步加强管理，提高业绩预告及业绩快报准确性。其将亏损原因归结为收到境外特定客户终止与公司及子公司采购关系所致。至于境外特定客户的具体名称，业界人士均认为是苹果公司，而另一家 H 公司则被认为是华为。