国家新闻出版署：未成年人平均每周仅可玩 3 小时网络游戏

IT之家 8 月 30 日 近日有不少家长反映，一些青少年沉迷网络游戏严重影响了正常的学习生活和身心健康，甚至导致一系列社会问题，使许多家长苦不堪言，成了民心之痛。因此国家新闻出版署在新学期开学之际印发了相关法规。

国家新闻出版署现下发《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，针对未成年人过度使用甚至沉迷网络游戏问题，进一步严格管理措施，坚决防止未成年人沉迷网络游戏，切实保护未成年人身心健康。

所有网络游戏用户必须使用真实有效身份信息进行游戏账号注册和登录，网络游戏企业不得以任何形式（含游客体验模式）向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

据新华社，此次《通知》明确要求：

严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务；

严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求，不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务；各级出版管理部门要加强对防止未成年人沉迷网络游戏有关措施落实情况的监督检查，对未严格落实的网络游戏企业，依法依规严肃处理。

通知印发后，国家将进一步加强监督巡查，开展专项集中整治，组织各地对游戏企业进行逐一排查，推动防沉迷工作常态化机制化，对心存侥幸、敷衍应付的企业，发现一起严处一起，决不允许任何打折扣、搞变通的行为。

通知还提出，要积极引导家庭、学校等社会各方面共管共治，依法履行未成年人监护责任，为未成年人健康成长营造良好环境。