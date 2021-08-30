B 站：哔哩哔哩游戏平台未成年人防沉迷系统 8 月 31 日 23 点前将进行调整

IT之家 8 月 30 日消息 国家新闻出版署近日下发了《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》。

《通知》要求所有网络游戏企业严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间，仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日 20 时至 21 时向未成年人提供 1 小时服务；严格落实网络游戏用户账号实名注册和登录要求。

随后美股开盘，网易跌超 8%，哔哩哔哩跌超 5%，各大厂商纷纷进行表态，现在哔哩哔哩游戏也表示将进行调整。

B站现发布公告，哔哩哔哩游戏称其一直以来积极响应国家政策，持续关注未成年用户的生活方式和心理状态，不断完善相关守护机制。

哔哩哔哩游戏将遵守本次国家新闻出版署《关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》要求，做到严格落实。平台未成年人防沉迷系统将于 2021 年 8 月 31 日 23 点前进行调整。

调整后，哔哩哔哩游戏（包括哔哩哔哩发行的游戏以及在哔哩哔哩游戏中心运营的其他游戏）仅在周五、周六、周日和法定节假日的 20 时至 21 时，向未成年人提供 1 小时游戏服务。

此外，根据网络游戏用户账号实名注册和登录要求，哔哩哔哩游戏不会以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

IT之家了解到，哔哩哔哩游戏除其他厂商的渠道服外，还有多款代理大作，例如《FGO》《重生细胞》《公主连结 Re:Dive》《碧蓝航线》等。