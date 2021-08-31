英伟达：《漫威银河护卫队》《消逝的光芒 2》将采用 DLSS 和光线追踪技术

IT之家 8 月 31 日消息 2021 科隆游戏展近日召开。英伟达宣布《漫威银河护卫队》将于 10 月 26 日上市，PC 版将采用光线追踪反射和 NVIDIA DLSS。

此外，《消逝的光芒 2：坚守人性》将于 12 月推出，并将支持 NVIDIA DLSS 以及光线追踪反射、全局光照和阴影。

IT之家了解到，英伟达还发布了 NVIDIA Reflex 更新，其中包括对基于 Unity Engine 的游戏优化以及 Boost 模式增强。首批获得更新的两款游戏是《腐蚀》和《逃离塔科夫》，这是两款使用 Unity 引擎制作的多人游戏。《逃离塔科夫》的延迟从原来的 38% 降低到 58%，《腐蚀》的延迟从原来的 38% 降低到 51%。

其他游戏方面：