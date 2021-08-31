厦门瑞景广场小米之家 30 秒遭洗劫，警方破案：追回 25 部手机、2 台平板电脑、2 台笔记本电脑等

IT之家 8 月 31 日消息 8 月 30 日，网络曝光厦门瑞景广场小米之家店被洗劫。视频监控显示：5 个少年将门店玻璃门强行破坏推开。然后迅速冲进去将展台上的手机一扫而空，用时不到 30 秒。一名商场的客服表示，涉事的小米之家店铺刚开业没多久，还在试营业中。

下面是视频：

IT之家获悉，今天上午，据厦门警方在线通报，2021 年 8 月 30 日 9 时 40 分许，莲前派出所接到报警称：思明区瑞景商业广场小米专卖店内手机、平板电脑等电子产品被盗。思明分局刑侦大队、莲前派出所立即到场处置。经全力侦查，警方迅速锁定对象，并组织警力赶赴宁德蕉城。31 日 0 时 30 分许，在宁德警方的大力支持下，现场作案的 6 人全部到案。经初步审查，田某某（男，15 岁）、秦某某（男，15 岁）、冉某某（男，15 岁）、何某某（男，14 岁）、张某（女，15 岁）、崔某（男，15 岁）均系贵州铜仁籍，现已辍学，于 27 日从外地来厦，30 日凌晨窜至瑞景商业广场小米专卖店，撬门进入实施盗窃后连夜逃离厦门。厦门警方现已将被盗的 25 部手机、2 台平板电脑、2 台笔记本电脑等赃物全部追回。目前，厦门警方正在进一步依法办理中。

厦门小米之家表示，15 小时快速破案！厦门警察效率真高，太厉害了！手工点赞也感谢所有米粉对小米之家的关心，会努力给大家带来更好的体验和服务，欢迎大家来小米之家逛逛！