小米米家扫拖机器人 2 Pro 正式发布：5200mAh 电池 + 声波震动拖地，到手价 2399 元

IT之家 8 月 31 日消息 今日，小米正式发布了米家扫拖机器人 2 Pro，内置 5200mAh 容量电池，支持与小爱语音联动，预售到手价 2399 元，将于明日（9 月 1 日）0 点全渠道开启预售。

拖地方面，米家扫拖机器人 2 Pro 水箱内置专业电解水装置，可将自来水电解为杀菌水，支持每分钟 10000 次高频声波震动擦地。米家扫拖机器人 2 Pro 专为拖地设计清洁路径，模拟人工清洁方式，左右双向反复擦拭。

米家扫拖机器人 2 Pro 配备 X-CrossAI 超感多维立体识别避障系统，搭载 CPU+GPU 双处理器，让构建地图、智能规划路线效率更高，同时 AI 芯片保证后续更多功能的实现。

此外，米家扫拖机器人 2 Pro 算法全新升级，能够识别家中更多障碍物，并智能规划清扫路径，清扫时防止卡困和碰撞，防止电线缠绕；应用 3D ToF 避障技术，快速对障碍物进行测距和避障，减少卡困、碰撞；Al 自动识别房间后分区命名，并根据地面材质推荐合适的吸力和水量，无需手动区分房间与命名。

IT之家了解到，米家扫拖机器人 2 Pro 搭载新一代 LDS 激光导航系统，同时标配一个 500mL 独立大尘盒，及一个二合一尘盒水箱，应对不同吸、拖需求。

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