PC FPS 射击大作来了，腾讯游戏宣布引进拳头新游 VALORANT

IT之家 9 月 4 日消息 腾讯游戏今日正式宣布，将在国内引进发行由拳头游戏开发的 PC 战术射击大作 VALORANT。

在 9 月 4 日进行的“英雄联盟十周年盛典”中，腾讯游戏正式宣布将发行拳头游戏 PC 射击新作 VALORANT，并与拳头游戏联合表示：将基于十年来《英雄联盟》积累的经验与优势，通过线上线下游戏及电竞场景的全生态服务，为玩家提供更极致的射击游戏体验，为中国 FPS 电竞领域增添强劲新引擎！

腾讯游戏将与拳头游戏强强联合，通过业界领先的反作弊服务 VANGUARD，打造完善技术支撑、超爽快的竞技射击体验。

腾讯介绍，VALORANT 作为拳头游戏在《英雄联盟》系列后的全新 IP 重磅 PC 产品，延续了拳头一贯的游戏设计理念。VALORANT 是一款以英雄角色为核心的 5v5 战术射击网游，在这里，玩家将化身技能各异的战术英雄，使用不同类型的武器枪械，和团队伙伴一起赢得目标胜利。

精确畅爽的射击操作、灵性十足的技能使用、秀翻全场的策略配合都是取胜的关键 —— 这一切胜利来源于个人与团队的即时表现，无属性影响，技术实力决定成败。极致体验应该是属于每一个热爱竞技的玩家。

VALORANT 采用领先的“虚幻引擎 4”打造，世界级创意设计师为游戏打造了全新的“VALORANT 宇宙”与卓越的艺术设计，通过极致优化与技术改造，VALORANT 仍然可以广泛兼容各个水平的 PC 配置。

“敏捷的瞄准射击”与“多变的战术玩法”是 VALORANT 的核心设计理念。

在 VALORANT 里有一群为竞技而精心设计的英雄，他们拥有独特却易于上手的技能，得益于《英雄联盟》多年的积累，在英雄设计方面，诞生了诸多性格各异、能力非凡的英雄。 面对紧凑式防守，你可以使用像炼狱一样的控场者，利用强大的卫星武器，将他们逼出角落；或是选择拥有东方神秘力量的华人女性英雄 —— 贤者，掌控灵球缓速敌人，切割战场，做队友最可靠的防守专家。

尽管拥有多样选择的英雄和技能，但 VALORANT 仍然是一款纯粹的射击游戏，射击水平更能左右战场。只要实力强大，一把手枪也能闯天下，不同的技能能够为你创造更好的攻击环境或是防守环境，而与队友的配合更能让你们的团队作战能力提升几个档次。

针对所有人关心的公平性方面，VALORANT 从设计之初，就在 FPS 产品中创新地引入了战争迷雾，VANGUARD 全天候反作弊等全球领先的安全技术，让 VALORANT 成为目前管控外挂效果最好的射击游戏之一。同时，腾讯游戏也拥有领先的世界级 FPS 安全系统，相信届时强强联合，会为广大 FPS 爱好者带来公平、畅快的电竞体验。

IT之家获悉，对于来到中国后的技术保障方面，腾讯 VALORANT 中国区方面在发布现场表示，未来在中国，VALORANT 也将采用 128tick 官方服务器的领先配置，会使用单大区的模式下搭配跨越地域和网络阻隔的 Riot Direct 技术，不管相隔多远，都能够享受极致、流畅、敏捷的爽快体验。在反外挂方面，腾讯游戏与拳头的强强联合，对外挂进行全方位、零容忍的打击，游戏安全方面充满信心。