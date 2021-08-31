特斯拉 Model 3/Y 4 款车型在印度获批，但充电基础设施极度匮乏

北京时间 8 月 31 日下午消息，据报道，特斯拉获得了印度的批准，可以在该国生产或进口 4 款车型。在此之后，特斯拉距离正式进入这个南亚国家汽车市场又前进了一步。

印度道路运输和公路部官网上的一则公告显示，特斯拉的几款车辆已经获得了认证，可以在印度道路上行驶。

网站显示：“通过测试，特斯拉的车辆在排放和安全，以及车辆性能方面符合印度市场的要求。”印度的一个特斯拉粉丝俱乐部早些时候在 Twitter 上报道了该公司所取得的这一进展，称通过测试的车辆为特斯拉的 Model 3 和 Model Y 的几个款型。

然而，特斯拉在印度市场上站稳脚跟却并非易事，该国的年度汽车总销量中，只有 1% 为电动汽车。而且印度消费者更加青睐售价较低的车型，而特斯拉的高价格会将绝大部分印度消费者拒之门外。

此外，充电基础设施的极度匮乏、希望发展电动汽车的企业难以获得融资，也成为了阻碍印度电动汽车发展的主要因素，使得该国在电气化过程中远远落后于其他国家。

另外，印度对汽车征收的高额关税也是特斯拉需要克服的另一个障碍。

上个月，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）在 Twitter 上表示，印度是全球最高的进口汽车关税收取国家之一，而且印度对清洁能源汽车与燃油车收取相同水平的关税，马斯克称这样的做法不利于帮助其实现气候目标。马斯克还表示，如果特斯拉可以通过进口汽车在印度市场上试水一段时间，那么该公司未来“很有可能”在印度建设工厂。

特斯拉要求印度降低电动汽车关税的做法，得到了不同回应。大众汽车印度分公司和现代汽车印度公司支持特斯拉的想法。而印度本土车企马恒达则呼吁，在降低国内消费税的同时，对进口关税进行审查。

塔塔汽车首席执行官 P・B・巴拉吉（P.B. Balaji）在上个月的财报电话会议上表示，印度政府应该继续执行现有的电动汽车补贴计划，这一计划强调的是电动汽车的本地化和可负担性。印度政府表示，目前他们没有削减电动汽车进口关税的计划。