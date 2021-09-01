涉嫌侵犯 360 度相机专利，三星在美遭诉讼

360Heros 公司于上周在美国得克萨斯州西区法院提起一项专利侵权诉讼，指控三星电子美国有限公司和三星奥斯汀半导体有限责任公司（以下统称“三星”）侵犯其相机相关专利。

图源：路透社

lawstreet 报道指出，涉案专利名称为“360 度摄像头支架及相关摄影和视频系统”，专利号为 No.9,152,019。

360Heros 在诉讼文件中写道，该技术提供了一种装置及相关系统和方法，可将多个相机按预定方向固定，从而允许其捕捉 360 度合成图像或 360 度 ×180 度全球面图像。该专利使用户能够轻松拆卸和更换摄像头以进行故障排除和维修。

诉讼文件中并列了一个表格，描述了三星如何从字面上或根据等效原则侵犯 9,152,019 专一项或多项权力要求。例如，360Heros 称三星的 360-Round VR 摄像头，可让用户轻松拍摄、制作和直播真正的 4K×4K 360 3D 视频，以创造身临其境的 VR 体验。

此外，360Heros 称三星非法复制了该专利的相机持有组装条款，即“一个支撑，包括一个支撑体，该支撑体有多个从支撑体向外放射状延伸的支撑臂”。

据悉，360Heros 正寻求宣告性和禁令性救济、损害赔偿以及律师费和成本。