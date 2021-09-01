三星 Galaxy Z 两款新折叠机韩国预定量达 92 万部，未来将增产

9 月 1 日消息，据外媒报道，对于韩国三星电子公司来说，今年的目标之一是帮助可折叠智能手机更快普及。到目前为止，该公司取得了不错的成绩，其两款新可折叠智能手机 Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 创造了新的销量纪录。

仅在韩国，在 8 月 17 日至 23 日期间，这两款最新可折叠设备的预订量就达到 92 万部。运营商统计显示，仅接受订购的第一天，Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 的预订量就达到 27 万台，这是有记录以来三星手机预订量最高的数字。

在美国，Galaxy Z Fold 3 和 Galaxy Z Flip 3 的预订量超过了今年 1 月至 7 月 Galaxy Z Fold 2 的总销量。在中国，预订量已经超过 100 万部。

在这些市场和其他市场强劲预购的鼓舞下，三星正准备大幅增加可折叠智能手机的产量。据报道，应母公司三星电子的要求，三星显示器公司（Samsung Display）已决定将可折叠屏幕产量从目前的每年 1700 万块增加到 2500 万块。

同时，三星显示器公司将在未来几个月内在其越南工厂的新生产线上增加更多设备，以提高可折叠屏幕 50% 的产能。新的生产线将于明年投产。三星显示器公司拒绝就此置评。但业内消息人士估计，屏幕（可折叠设备最关键部件）的供应量增加 50%，将使三星电子每年能够生产约 1000 万部 Galaxy Z Fold 系列和 1500 万部 Galaxy Z Flip 系列手机。

接下来的问题是，三星是否有能力将它们全部卖出去，毕竟现在可折叠智能手机仍被视为小众产品。

三星对可折叠外形的追求可以追溯到 2019 年，当时其在主要竞争对手苹果之前推出了首款可折叠手机。然而，在过去的两年里，消费者对这类产品的反应却远远不能令人满意。

三星在 2019 年发布的第一款 Galaxy Fold 售出了约 50 万部，去年初代和二代可折叠机的总销量为 200 万部。对于世界上最大的手机供应商来说，这个结果令人失望，此前该公司每年的手机销量都超过 1 亿部。

在 2016 年到 2019 年之间，也就是三星 Galaxy S 系列达到顶峰时，该公司每年的手机销售收入超过 100 万亿韩元（约合 864 亿美元）。2019 年，三星依靠 Galaxy S20，年收入达到 107 万亿韩元（约合 925 亿美元）的最高水平。该公司没有提供按手机型号划分的详细销售数据，但市场估计，Galaxy S 系列设备第一年的销量为 4500 万部，Galaxy Note 系列的销量为 4000 万部。

正是在这样的背景下，三星决定用可折叠机型取代秋季发布的旗舰产品 Galaxy Note 系列。这一决定被认为是一种冒险的、先发制人的战略，目的是在来自中国供应商和苹果的挑战日益加剧的情况下，在手机市场的激烈竞争中抢占先机。

市场分析公司 Counterpoint Research 认为，可折叠智能手机市场预计将继续增长，但还不足以在今年成为主流。该公司表示，2021 年可折叠智能手机的总出货量约为 900 万部。

Counterpoint Research 在报告中表示：“如果苹果能在 2023 年发布其可折叠机型，这将不仅是可折叠手机走向主流的转折点，还将提高整个供应链的零部件产量和规模。”该公司预计，到 2023 年，可折叠智能手机出货量将增长 10 倍，三星将继续以近 75% 的份额主导整个新兴市场。

但市场分析人士表示，要让可折叠智能手机成为主流，三星至少需要考虑三个因素：年轻人、中国和价格。Counterpoint Research 负责可折叠产品研究的高级分析师珍妮・帕克（Jene Park）说：“随着价格的大幅下降，设计和外观的改进，三星可能会以新的可折叠智能手机 Flip 系列瞄准更年轻的客户。”

帕克表示，三星将对中国的高端智能手机市场特别感兴趣。她补充道：“尽管三星在中国的市场份额很小，但这依然可以为其新款可折叠手机的总出货量和销量做出巨大贡献。”

追踪美国市场的 Counterpoint Research 资深分析师莫里斯・克莱恩 (Maurice Klaehne) 表示：“对于某些用户来说，价格更实惠的三星可折叠智能手机可能更具吸引力，尤其是那些之前购买过 Plus 或 Ultra 版 Galaxy S、Note 机型的用户。如果 Flip 机型能以与 Ultra 类似的价位出售，我们可能会在未来看到更多人购买。”

但市场预计可折叠智能手机的价格会有更大降幅。Counterpoint Research 在报告中称：“虽然看到三星努力让可折叠智能手机变得比以前更实惠是件好事，但由于可折叠屏幕的产量仍不高，因此供应会受到限制。不过，在这些供应问题得到解决后，我们相信 800 到 1000 美元之间将是未来几年可折叠智能手机的最佳价位。”