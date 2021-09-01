统信 UOS 超实用快捷键官方详解，学会瞬间起飞

IT之家 9 月 1 日消息 统信软件官方表示，统信 UOS 中还有非常多的快捷键，帮助我们以最快速度达到想要的结果。比起鼠标多次滑动再点击，键盘上直接敲击肯定要来的更快更方便。

这里为大家挑选了一些非常实用的统信 UOS 快捷键操作。

IT之家获悉，统信 UOS 系统中的“Super 键”等同于部分键盘中的显示的“Win 键”，其常位于 Ctrl 键和 Alt 键中间。

# 超强大的 Super 键

Super 键 进入启动器

快速浏览与选择您需要的应用

Super 键 + L 锁屏

离开电脑时按一下，保护隐私。

Super 键 + D 显示桌面

瞬间最小化所有窗口显示桌面，效果相当于点击最右下角的“显示桌面”。

Super 键 + E 打开文件资源管理器

特别适用于全屏显示时快速调用文件夹

Super 键 + Q 打开智能语音助手

快速开启语音智能工作与生活，解放双手

# 超实用的组合键

Ctrl+Alt+T 打开终端

快捷打开终端敲击代码有快感

Ctrl+Alt+A 快速截屏

重要内容，截屏一下，非常实用

Ctrl+Alt+Esc 打开系统监视器

及时了解电脑的运行状态

更多的快捷键实用方法，您可以在设置【键盘和语言】中查看，并且可以设置自己爱用的快捷键与功能。