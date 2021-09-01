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腾讯视频被指《扫黑风暴》VIP 会员也要看 N 个广告，弹窗无关闭按钮

2021/9/1 20:17:58 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 9 月 1 日消息 腾讯视频目前在独家播放电视剧《扫黑风暴》，但即使是 VIP 也得看广告、弹窗无法关闭、超前点播还不能跳集点播等一系列商业行为引发热议。

据中国新闻网报道，据调查发现，8 月 31 日晚，在用户是 VIP 会员且无点播的情况下，《扫黑风暴》更新第 24 集，片头结束后插入了 3 个广告，分别为同程旅行、君乐宝奶粉、达喜胃药广告。需要注意的是，这些广告是集成到视频中，弹窗广告无“关闭”按钮。

另外，在观看过程中，插入 999 皮炎平广告。值得注意的是，该弹窗无“关闭”按钮。此前《扫黑风暴》在用户观看过程中还插入过沃隆坚果的弹窗广告，且该广告无“关闭”或“跳过”等按钮。

而《广告法》明确规定，在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。

针对剧内弹窗广告无“关闭”按钮情况，腾讯视频回应称，将在未来上线的版本中迭代优化。

IT之家获悉，腾讯视频 9 月 1 日发布关于优化超前点播服务的声明：近期，腾讯视频的超前点播“逐集解锁”的规则受到了社会的广泛关注，上海市消保委也提出了相关意见，腾讯视频对此高度重视。在听取了广大消费者和上海市消保委的意见后，为提升用户体验，腾讯视频会尽快调整解锁规则，支持用户选集解锁，在保障消费者权益的同时，让用户享受到更具个性化的追剧体验。

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关键词：腾讯视频广告腾讯

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