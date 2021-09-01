微软发出邀请函，Win11 及 Surface 秋季新品发布会 9 月 22 日举行

IT之家 9 月 1 日消息 微软今天发出媒体邀请函，微软 2021 秋季发布会直播将在北京时间 9 月 22 日举行。微软称，在本次发布会中，我们将与大家分享有关硬件设备及 Windows 11 的相关讯息。

根据爆料传闻，我们可以期待看到 Surface Duo 2 和新的 Surface Pro 8 、Surface Go 3 等笔记本电脑问世。

IT之家获悉，泄露的图片表明，Surface Duo 2 最大的变化将是后置三摄像头，配备长焦、超广角和标准镜头。爆料称，Surface Duo 2 还将搭载高通骁龙 888 处理器，支持 5G 网络，以及用于非接触式支付的 NFC 芯片。

在推出 Surface Duo 2 的同时，消息称微软将推出 Surface Book 3 的继任者 Surface Book 4，不过也可能不是这个名称，可能类似 Surface Laptop Pro 等。报道称，微软正在重新设计其高端笔记本电脑，改用非可拆卸的 14 英寸显示屏。

微软已经宣布 Windows 11 将在 10 月 5 日正式推送。微软今年早些时候推出了更新的 Surface Pro 7+，但它只针对企业用户。我们希望看到更精致的 Surface Pro 设计，利用最新的 Windows 11 系统特性功能。需要注意的是，微软的预告图片显示了 Surface Pro 新品。