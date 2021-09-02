小米汽车 17 位灵魂人物曝光：雷军、卢伟冰... 其中还藏着宝马设计师

9 月 1 日，是国内中小学生集体开学的日子，而在这一天，小米汽车也迎来了发展史上非常重要的时刻之一。

当天早上 10 点 5 分，小米集团 CEO 雷军在微博上发布了重要信息：“9 月 1 日，小米汽车正式注册，公司名：小米汽车有限公司，注册资金 100 亿，小米董事长兼 CEO 雷军担任法人代表。”

▲ 雷军官宣小米汽车注册

虽然雷军表示已经完成了工商注册，但是车东西在却并未看到小米汽车公司的工商注册信息，仅在 8 月 26 日公布了企业名称。

▲ 国家市场监督管理总局在 8 月 26 日公布了小米汽车有限公司名称

但最重要的是，在微博下方，雷军还配上了一张 17 个人的大合影，这些人也基本上将会是小米汽车的核心主创团队。2010 年 4 月 6 日，雷军也是在银谷大厦和十几位初创人员一起喝了一碗小米粥，此后才有了小米的今天。

2021 年 9 月 1 日，可能就是小米造车的“小米粥”时刻。

▲ 雷军晒出小米汽车核心团队

这张照片也意味着小米造车有了实质性的进展，不过对于这张照片中的一些主创人员，此前并不为外界所熟知，此前已经有媒体同行对人员名单进行了分析，但还存在一定的缺失，车东西经过多方了解，梳理出了完整的人员名单。

从这个名单来看，小米汽车的核心团队还是以小米元老居多，既有小米的核心创始团队，也有小米下一个十年的核心团队，还有小米集团的资深员工，汽车圈的人员似乎并不算多。我们发现比较惹人注目的汽车圈的人员是我们在图中标注为 12 号的人员，经过多方了解发现其是宝马 i 品牌的外观设计师李田原，此前还没有媒体报道其加入小米汽车公司。

车东西也第一时间对小米造车团队的核心成员进行了采访，小米内部人士回应称目前还在组队中，也就是说，小米汽车汽车团队还在快速扩张中。

▲ 小米汽车核心人员名单（人员顺序参考图三）

01. 小米造车十七罗汉都是什么来头？

1、林世伟：

林世伟是牛津大学工程学硕士学位，但在此前的履历中却多和资本打交道。公开信息显示，林世伟曾经担任瑞信亚太区投资银行资本市场部董事总经理及科技、媒体与电信业务主管；还曾担任过摩根士丹利董事总经理，负责亚太区科技、媒体与电信行业的资本市场业务。

同时在两家世界五百强的公司担任要职，也显示林世伟的能力，而阿里巴巴、拼多多、金山云、小鹏汽车能够在美股上市也离不开林世伟的功劳，甚至阿里巴巴、小米、网易、美图在港股上市也是林世伟的功劳。

而在 2020 年 10 月，林世伟正式就任小米集团副总裁、首席财务官（CFO），负责集团财务工作的全面统筹与管理，向集团 CEO 雷军和总裁王翔双线汇报。

从过往履历也不难看出，林世伟在资本市场的能力，这对于小米汽车的后续发展，甚至最终上市都将会有非常大的促进作用。

2、张峰：

张峰毕业于上海科技大学无线电电子测量专业，此后 20 余年一直在手机和通讯行业深耕，曾经在担任南京英华达总经理职位。

而在 2012 年，张峰正式创办了江苏紫米电子技术有限公司，并成为小米生态链企业。从 2016 年开始，张峰正式进入小米，管理供应链，成为解决小米供应商元器件以及手机供应问题的主力。

在 2020 年，张峰还和王翔、周受资、卢伟冰一起成为了小米下一个十年“联合创始人”。

在小米工作期间，张峰对小米移动电源、电池等产品都有参与，对于整个供应链非常熟悉。凭借在供应链和电池方面的经验，张峰或将会帮助小米在电池产业链方面发挥重要的作用。

3、刘德：

刘德曾经在美国艺术设计中心学院获得了工业设计硕士学位，还在北京理工大学拿下了机械工程硕士学位。

1997 年至 2007 年间，陆续在北京凡朴工业、北京科技大学担任要职，在 2003 年还创办了北京 New Edge 设计有限公司并兼任首席设计师。

在 2010 年和雷军一起创办了小米集团，主要负责小米工业设计以及供应链管理团，2013 年开始，进行小米生态链的建设，也被称为“小米生态链之父”。从 2018 年开始，刘德进入半退休状态，主要负责行政类工作。

作为小米生态链的主要缔造者，刘德在生态链方面非常有经验，在小米面临生态链产品品类多样之时做了很好的处理，这样的能力对于小米汽车打造完整的产业链也非常有帮助。

4、王翔：

王翔毕业于北京工业大学，曾获电子工程学学位，在通信和营销方面都有很多经验。

他曾经在摩托罗拉、朗讯/Agere 等公司担任过销售和市场营销方面的重要职位，此外他也曾在高通工作 13 年，最高做到高通高级副总裁兼大中华区总裁期间，全面负责高通在大中华区的业务与运营。

在 2015 年，王翔正式加入小米，担任高级副总裁，负责战略合作与重要合作伙伴关系，2019 年，则晋升为小米集团总裁。

王翔在小米工作期间，对小米的国际化进程发挥了重要的作用，而加入小米造车团队之后，对小米造车出海和芯片等全球供应链也可能会发挥重要的作用。

5、雷军：

雷军就不需要多介绍了，作为小米集团的灵魂人物，现在也是小米汽车的操盘手，小米汽车能否复制小米集团的成功，关键点就在雷军身上。

6、洪锋：

洪锋先后在上海交通大学和美国普渡大学求学，在软件工程方面非常有能力。

曾经在 Siebel 工作四年，负责服务器性能和大型专业系统的可扩展性的 Web 应用程序。2005 年进入谷歌，担任高级软件工程师，是谷歌地图 3D 场景、谷歌日历的主要负责人。

2010 年，参与创办小米，并在 2012～2018 年间负责 MIUI 业务并担任负责人。从 2018 年开始，担任小米旗下公司天星数科董事长兼 CEO，负责小米金融业务的发展。

某种程度上来讲，小米手机的成功来自于 MIUI 对安卓系统的改造，如何将小米手机的成功转移到小米汽车上，洪锋将承担重要的作用。

7、卢伟冰：

卢伟冰毕业于清华大学化学系，取得理学学士学位，曾经担任金立集团总裁，主要负责金立研发、生产、品牌营销、 全球市场、电商、运营商等部门，对于手机的各个环节都很有经验。

在 2017 年，卢伟冰带走金立海外的团队成立了一个 OEM 公司诚壹科技。而 2019 年，卢伟冰正式加入小米，接管红米品牌。

2019 年底，卢伟冰出任小米中国区总裁，继续兼任红米 Redmi 品牌总经理，而今年年初，卢伟冰在保留了上面头衔的同时，又出任了小米集团国际部总裁，深受雷军器重。

从背景来看，卢伟冰出现在这张照片中或多或少有些意外，不过雷军可能是看中了卢伟冰对于本土市场的开拓能力，在小米汽车未来的销售中发挥重要作用。

8、祁燕：

祁燕是这张照片中唯一的一名女性，同时也是小米集团上市时唯一参与敲钟的女性。

她曾经在民建中央、民建北京市委机关干部工作过，2004 年开始出任爱国者常务副总裁。

2012 年正式加盟小米公司，担任分管平台和外部公共关系副总裁。可以说，在电子卖场、IT 行业和各级政府中都有不错的口碑，有中关村大姐大之称，有极强的跟政府部门打交道的能力。

2019 年，祁燕因个人要求正式退休，改任小米集团高级顾问。

造车项目相比手机业务更为复杂，也需要和政府进行更多的沟通，而这正是祁燕的长处，相信这也是她此次出山的原因。

9、何勇：

何勇是武汉大学的博士研究生毕业，此前任任湖北省政府驻北京办事处副主任，拥有这样的经历，何勇在政府沟通公共事务、区域经济、企业服务等方面也有非常好的经验。

2018 年，何勇正式加入到小米集团，主要负责集团公共事务、区域总部管理、区域拓展、行政管理等工作。

从过往经历来看，何勇也将会是小米汽车在政府公共关系上的非常重要的一员，再加上何勇和湖北省政府驻北京办事处的经验，对于小米汽车和汽车重镇武汉的联系也将会发挥重要的作用。

10、秦智帆：

秦智帆也是小米集团的主创团队之一，是小米集团的第 11 号员工。

他 2009 年的时候是在金山词霸实习，被当时的总经理黎万强叫到办公室邀请一起创业，后来跟着黎万强一起加入了小米。

加入小米之后，秦智帆是小米的 UI 设计师，甚至小米 1 发布会的场子也由他设计搭建。

作为一个参与了小米发展过程的设计师，在小米汽车的车机上或许也会看到秦智帆的作品。

11、刘安昱：

刘安昱也是小米的早期员工之一，工号是 37，也是 MIX 系列手机的研发工程师。

基本上，刘安昱参与了小米历代手机的研发，第一代小米发布之后，他拿出了一个月的公司买了 5 台小米手机送给了 5 位好友。

他也参与了很多功能的研发，在国家知识产权的网站上可以查到 147 条以小米“刘安昱”为发明人的专利申请数据，其中有 142 项是属于发明专利、有 5 项属于实用新型专利。

而闹铃、屏幕、相机等技术他都进行过研究。

在加入小米造车之后，他或许也将会参与到多个功能的研发当中，而多年的手机开发经验，也将会帮助小米汽车的智能车机的发展。

12、李田原：

李田原是我们花了较多精力的一位，也是 17 罗汉里唯一一个从车企加入到小米造车团队的人员。

李田原 2009 年本科毕业于西南科技大学，2009 年-2011 年就职于长城华冠，2011 年-2012 年就职于 PSA 中国设计中心，2012 年-2016 年就职于宝马 Designworks，2016 年开始职于宝马 i/M 部门。

最重要的是，宝马此前发布的旗舰车型 iX 的外形就是李田原设计的，在欧洲人最引以为傲的汽车企业里，李田原的设计受到了宝马的认可，设计能力可见一斑。

鉴于这段经历，小米汽车的外形设计基本上就已经确定由李田原来进行设计，而作为宝马旗舰车型的设计师，李田原势必会给小米汽车带来更多不一样的东西。

13、于锴：

关于于锴的信息不多，不过从公开信息也可以看到于锴也是小米的早期员工之一。

2018 年，小米发布最新的组织架构调整和人事任命，将电视部、生态链部、MIUI 部和互娱部拆分成了十个新的业务部门。

其中组建了互联网三部，于锴担任了总经理。在今年宣布造车之后，于锴参与了转岗，今年 5 月初，雷军前往广汽埃安调研考察时，于锴就有陪同。

在小米造车的筹备组中，于锴负责的是座舱方面筹备工作，后续可能会组建座舱方面的团队，但最终在小米汽车公司会参与什么项目还不得而知。

14、李肖爽：

李肖爽本科毕业于北京科技大学，硕士毕业于北京理工大学。

在毕业后，李肖爽加入了小米集团联合创始人王川创办的多看科技有限公司，担任用户体验部门经理、产品设计总监。

2012 年，随着小米收购多看科技旗下的多看阅读，时任多看阅读产品总监的李肖爽也加入小米。同年年底，李肖爽参与了小米盒子产品设计，从 2015 年开始担任小米电视产品总监，后来一直做到了小米集团大家电部总经理。

在雷军考察广汽埃安时，李肖爽也曾随行。

目前，李肖爽主要负责的是造车相关筹备工作，供应链工厂落户等工作。

15、叶航军：

叶航军有着很深的移动互联网背景，2006～2010 年，叶航军就职于谷歌。

之后两年，叶航军加入了腾讯，从事搜索引擎的技术研发工作。在工作两年后，叶航军意识到，当时的搜索引擎市场格局已定，不如在新的领域寻找发展，于是就加入了小米集团。

在技术架构、云计算等领域，叶航军都有非常深厚的经验。目前，叶航军主要是负责小米自动驾驶团队，未来也不排除会继续参与小米的自动驾驶研发。

16、陈晋鸿：

陈晋鸿的资料并不算多。公开信息显示，他是雷军的业务助理，曾经在小米的总裁办工作。此前曾经协助雷军进行汽车行业的调研工作。

不出意外的话，在加入小米汽车团队之后，陈晋鸿仍然将会承担雷军的业务助理工作。

17、樊家麟：

樊家麟是北京大学软件与微电子学院的硕士生，也是小米的早期员工之一。

他曾经参与过小米米聊应用的研发工作，后来负责小米路由器及相关智能硬件的产品设计和研发工作。

从这里可以看出，樊家麟在通信和通讯方面有一定的经验，而在小米汽车上，这样的能力也同样适用，或许将会负责小米汽车通信方面的研发。

02. 结语：小米造车再进一步

在小米造车实体官宣成立的这天，通过这十七罗汉的亮相，让我们初步窥探到小米造车核心团队的骨架，可以说是精锐尽出，而且是“老中青”三代小米骨干和汽车产业新进精英组成的组合体，比小米手机的起步是不知要豪华到哪里去了。

同时，这群核心人员相比小米造手机起步时，已有更为丰富的企业运营管理、硬件制造经验，以及一致的使命和价值观。不过我们也看到，造车成功一定要大量更懂车的专业人士加入，从车东西跟图中核心高管的沟通看，这些关键角色还在不断引入。

最后，雷军这次虽然高调宣布了造车公司成立的进展，但仍然对一个外界普遍关心的问题避而不提，就是小米汽车总部会在哪安家，工商信息也仍无披露，这个谜应该快要揭开了。