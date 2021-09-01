小米教育优惠官宣全面上线：完成认证领取 1000 元学生专享补贴 ，小米 11 Pro 优惠 400 元

IT之家 9 月 1 日消息 小米官方今天宣布，小米教育优惠今日全面上线！在小米之家/小米商城完成学生认证，立即发放 1000 元学生专享补贴。

谁能享受优惠？

在中国大陆的高校在读生，包括专科、本科、硕士和博士

参与活动需要哪些凭证？

高校在读生凭借学信网在线验证码或者 edu 邮箱即可认证身份，如果大一新生入学还没有相关学籍证明，可以凭借 2021 年的高考准考证进行认证。

如何参与？

方式一：在小米之家由工作人员辅助认证

方式二：在小米商城搜索「学生」进入验证页面，线上审核

可以买哪些设备？

IT之家获悉，1000 元学生专享补贴包括一张 400 元小米 11 Pro 券、200 元手机券、100 元手机券、100 元笔记本券、20 元可穿戴优惠券、100 元智能优惠券、50 元智能券、20 元智能券、10 元智能券，可以买指定型号的手机、笔记本、智能穿戴、生活电器、日用百货等品类产品。

推荐购买的手机型号

小米 11 Pro 优惠 400 元，小米 11 Ultra/小米 11 优惠 200 元，小米 11 青春/小米 10S/Redmi K40 游戏增强版/Redmi Note 9 Pro/Redmi K40 Pro 优惠 100 元。

更多学生活动

9 月 2 日至 9 月 15 日，认证学生可以参与「学生最高 5 折购机活动」，邀请同学认证成功，赢 5 折购机券，保底有 8.8 折购机资格。