花落北京！小米汽车注册地揭晓：北京经济技术开发区

IT之家 9 月 2 日消息 国家企业信用信息公示系统显示，小米汽车有限公司注册地址为北京，登记机关为北京经济技术开发区市场监督管理局，登记住所为北京市北京经济技术开发区科创十街 15 号院 5 号楼 8 层 816 室，注册资本为 100 亿元。

小米汽车有限公司经营范围包括新能源车整车制造、汽车整车及零部件的技术研发、电机及其控制系统研发、汽车零部件及配件制造（限动力总成系统、汽车电子、新能源专用关键零部件等项目）等。

IT之家了解到，小米昨日宣布小米汽车正式完成工商注册，公司名为小米汽车有限公司，注册资金 100 亿元人民币，小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军亲自出任法人代表。

今年 3 月 30 日，小米集团发布公告称，将成立一家全资子公司并由其负责高品质智能电动汽车业务。小米造车首期投资为 100 亿元人民币，预计未来 10 年投资额 100 亿美元。此外，小米首席执行官雷军将兼任智能电动汽车业务的首席执行官。

在小米春季新品发布会上，雷军曾表示，小米将以现有 1080 亿元现金储备、10000 多人的研发团队、全球前三的手机业务、全球最好的智能生态全力打造小米汽车。

彼时，小米创办人，董事长兼 CEO 雷军在接受央视财经采访时表示，自己 2013 年就对电动车产业有了巨大的兴趣。在过去的七八年的时间里面，投资了近十家智能电动车领域各种各样的公司。小米造车将是他人生最后一次重大创业项目。