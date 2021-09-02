特斯拉扩大驾驶员监控功能，更多车辆可搭载面向驾驶员的舱内摄像头

北京时间 9 月 2 日早间消息，据报道，特斯拉开始将驾驶员监控功能扩大到更多的汽车，更多车辆可搭载面向驾驶员的驾驶舱摄像头。这也是许多业内观察人士呼吁的一项重要功能。

出于种种原因，特斯拉的驾驶员辅助功能遭到外界批评，但外界也同样在反复批评该公司的汽车缺乏强大的驾驶员监控功能。

一直以来，该公司虽然也尝试在用户使用 Autopilot 功能时要求他们将双手保持在方向盘上，但特斯拉的方向盘传感器只能检测施加到它上面的扭力。

因此，除非驾驶员主动转动方向盘，否则特斯拉根本无法判断他们的手是否放在方向盘上。

此外，真正需要关注的是驾驶员的注意力，而特斯拉认为驾驶员应该始终关注路面状况，即便在 Autopilot 开启时也不例外。

但怪异的是，特斯拉虽然早在几年前就已经配备了驾驶舱摄像头，但却很少使用。

今年早些时候，该公司终于推出了使用驾驶舱摄像头的监控系统。他们首先从配备特斯拉视觉系统的汽车开始，这套系统可以不使用雷达来支持 Autopilot 的运行。

如今，特斯拉也将通过远程推送的方式，将驾驶员监控系统扩大到更多汽车，并在驾驶员注意力分散时发出警报。

特斯拉在官方声明中写道：“现在，后视镜下方的驾驶舱摄像头可以判断驾驶员的注意力是否分散，并发出警报声，提醒你在开启 Autopilot 时把目光集中到路面。摄像头的图像不会离开车身，这表示，除非你开启数据共享功能，否则该系统不会存储或传送信息。”

特斯拉知道，许多客户都对驾驶舱内的面部摄像头怀有担忧，但该公司保证，只会在获得用户许可后分享这些内容。