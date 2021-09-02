余额宝第一名存了 2.2 亿，一天收益上万元

IT之家 9 月 2 日消息 8 月 31 日，天弘余额宝基金披露 2021 年中报，截至 6 月 30 日，天弘余额宝最新规模为 7808 亿元，相比于一季度末的 9724 亿元，环比下降了 19%，这也是天弘余额宝连续两个季度末规模低于万亿。

IT之家了解到，根据半年报显示，截至 6 月底，天弘余额宝的持有人户数约为 7.12 亿户，户均持有份额为 1096.04 份。

具体到个人投资者方面，据余额宝公布的数据显示，截至 6 月 30 日，95 后在余额宝里的攒钱金额较去年同期增长 38% ，而其他群体为 4.6%。也就是说，95 后通过余额宝攒钱金额同比增速是其他群体的 8 倍。

在前十大持有人方面，去年的门槛为需要持有约 3080 万份，而截至今年 6 月底，第十位持有人的持有份额约为 2372 万份。持有 1 亿份以上的个人投资者，去年底是三位，今年 6 月底是两位；5000 万份以上的个人投资者，去年底是七位，今年 6 月底是四位。

据每日经济新闻报道，余额宝的第一大持有人，是一位持有 2.2 亿份的个人投资者。从 2019 年半年报开始，余额宝的第一大持有人，一直就是一位持有 2.2 亿份的个人投资者，不过不知道是不是同一位。那么这 2.2 亿份一年收益能有多少？根据天弘余额宝基金最新收益率，7 日年化为 2.0540%，万份收益为 0.5635。若按此收益率，2.2 亿份日收益约为 1.24 万元，存一年收益约为 450 万元。