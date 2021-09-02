爱立信和高通实现首个基于 CBRS 频谱的 5G NR 呼叫

9 月 2 日消息 2021 年 9 月 1 日，爱立信和高通技术公司宣布，双方近期在外场试验中实现重要行业成果 —— 成功完成首个基于 CBRS（公民宽带无线电业务）频谱的 5G NR OTA 呼叫。CBRS 频谱与 5G NR 相结合，进而支持企业专网的普及，进一步推动工业 4.0 演进。

爱立信北美网络产品解决方案副总裁 Paul Challoner 表示：“基于 CBRS 频段的 5G NR 服务有望为企业应用和众多行业提供近乎无限的潜能，我们很高兴再次与高通技术公司合作实现此项开创性的行业成果。这体现了我们的技术领导力和长期投入，以及双方在推动工业 4.0 演进过程中在企业专网方面的合作成果。”

高通技术公司产品管理副总裁 Francesco Grilli 表示：“此次基于 CBRS 频谱的 5G NR 呼叫是我们联合爱立信在助力释放 5G 全部潜能方面的重要里程碑，将有助于满足消费者、企业、政府和其它组织对无线连接日益增长的数据需求，并支持不断演进的用例。高通技术公司一直处于 CBRS 商用的最前沿，自 2017 年通过骁龙™ 移动平台、LTE 调制解调器以及骁龙 X55 和 X65 5G 调制解调器及射频系统为其提供支持。我们很高兴能够在广泛场景中为 CBRS 部署创造机遇、赋能更优的用户体验。”

CBRS 频段是从 3.55 MHz 到 3.7 MHz 之间的共享频谱，成为美国将蜂窝网络扩展至增强型移动宽带（eMBB）之外更多用例的创新催化剂。结合优先接入许可（PAL）商用部署，基于 LTE 的 CBRS 网络部署快速发展，已经扩展至美国数千个站址。这些站址支持固定无线接入（FWA)、移动网络密集部署和蜂窝通信专网等诸多用例。

随着基于 CBRS 频段的 5G NR 网络设备的部署，蜂窝通信专网能够以强大性能支持更高吞吐量、更低时延、更高的可靠性和连接密度，从而支持移动机器人、联网制造与设备、增强现实工业应用等先进用例。此外，基于载波聚合实现 CBRS 频谱与 C 频段等许可频谱的协同通信，将进一步增加网络容量以提升用户体验。

爱立信和高通技术公司通过此次实现的首个 5G NR OTA 呼叫，为 CBRS 共享频谱带来了先进的 5G NR 特性。此次外场试验在位于德克萨斯州普莱诺市的爱立信北美总部完成，利用了此前发布的爱立信 5G 分布式创新网络和搭载集成骁龙 X60 5G 调制解调器及射频系统的骁龙 888 5G 移动平台的智能手机形态测试终端。此次试验采用 5G 独立组网模式，并结合屋顶部署的无线网络设备，支持多样化的实际测试场景，包括基于 3.55-3.7GHz TDD 和 C 频段的带内和带间移动性与载波聚合，以及 n48 和 5G 低频段或 4G 频段之间的移动性。

此次试验采用了爱立信 4408 无线设备和 AIR 6449 以及智能手机形态的测试终端，并基于美国联邦通信委员会（FCC）测试许可频段构建 OTA 测试环境。

爱立信和高通技术公司提供整套解决方案，助力满足制造、采矿和港口等行业客户对低时延、可靠室内蜂窝通信的需求，并支持海量物联网终端。上述解决方案将助力行业在广泛应用场景中基于 CBRS 共享频谱加速部署先进的 5G NR 特性。爱立信一直专注于加强室内 5G 产品组合，使其成为市场上最简洁、最灵活的产品系列，以及高性能、可靠、具有成本效益且易于部署的解决方案。

随着此次外场试验的结束，双方在推动实现基于 CBRS 共享频谱的 5G 服务方面更进一步，通过基于上述变革性共享频谱的 5G 服务助力释放更多创新机遇。