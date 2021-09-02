微软 Windows Server 2022 正式版发布：支持最高 48TB 内存和 2048 个逻辑核心

IT之家 9 月 2 日消息 外媒 Neowin 报道，在 3 月份的 Ignite 会议上，微软宣布了 Windows Server 2022 预览版本。在此之前，该操作系统已经面向 Windows Insiders 推出测试版，接近最终版本。今天，微软正式宣布 Windows Server 2022 的全面推出。

随着 Windows Server 2022 的推出，微软推出了一系列的增强功能和特性。最重要的是通过安全连接和安全核心服务器的高级多层安全。前者侧重于通过增强的加密 HTTPS 和支持服务器信息块（SMB）协议的 AES-256 加密，在传输过程中提供更多安全性。同时，Secured-core 服务器使 IT 团队能够利用微软的硬件合作伙伴在各种硬件、固件和虚拟化层中应用安全措施。

Windows Server 2022 第二个优势是能够使用 Azure Arc 将企业内部的 SKU 与 Azure 连接起来。Windows 管理中心现在也支持与 Azure 连接的用例服务器管理功能。此外，可以利用 SMB 压缩功能，在文件通过网络传输时对其进行压缩。

最后，要求严格的应用程序可以利用 Windows Server 2022 的可扩展性增强，因为它支持高达 48TB 的内存和 2048 个逻辑核心，在 64 个物理插槽上运行。该操作系统还建立在 Windows 容器的应用兼容性特征之上，支持 IPv6 和双堆栈，以及用于配置节点的 HostProcess 容器。微软公司还与 Kubernetes 社区合作，在 Azure Kubernetes Service（AKS）和 Azure Stack HCI 上的 AKS 上启用新功能。

微软对外表示，

“在过去的一年里，微软还为 Azure 上的 Windows Server 推出了许多创新，包括用于无缝迁移到 Azure 的 Azure Automanage，以及 Azure Stack HCI 上的 Azure Kubernetes Service，用于在企业内部进行应用程序现代化。”

IT之家获悉，值得注意的是，Windows Server 2022 将是服务器客户的下一个长期服务渠道（LTSC）版本。然而，与受 Windows 10 启发的发布时间表不同，服务器操作系统将不再有任何半年一次的更新。微软将在两到三年内发布一次新版本的操作系统，这将是 LTSC 版本 —— 微软称之为“一个主要发布渠道”。此外，这些版本与客户端 LTSC 版本不同，将获得 10 年的支持，包括 5 年的主流技术支持，然后是 5 年扩展支持。

你可以从下面的链接中下载 Windows Server 2022 的容器镜像。