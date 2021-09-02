外媒：LG 能源早已开始研发磷酸铁锂电池

9 月 2 日消息，据国外媒体报道，由 LG 化学电池业务剥离而来，在去年 12 月 1 日正式的 LG 能源解决方案，是 LG 化学旗下专注于电动汽车电池等电池业务的厂商，得益于 LG 化学在电池领域多年的耕耘，LG 能源解决方案公司自成立以来就是一家规模庞大的公司，也是全球主要的电池供应商。

但出人意料的是，规模庞大、为众多厂商供应电池的 LG 能源解决方案公司，在稳定性更好的磷酸铁锂电池方面，涉足的却并不早，在去年才开始研发。

LG 能源解决方案去年才开始研发磷酸铁锂电池，是由韩国媒体率先开始报道的。

韩国媒体在报道中表示，根据他们了解到的消息，LG 能源解决方案公司是在去年年底，在他们位于韩国大田的实验室，开始研发磷酸铁锂电池技术的。

在报道中，韩国媒体还提到，LG 能源解决方案公司，最快有望在明年建设一条磷酸铁锂电池试验生产线。

作为从 LG 化学剥离而来的一家新公司，LG 化学也将参与 LG 能源解决方案公司发展磷酸铁锂电池业务。韩国媒体在报道中就提到，LG 化学可能会与其他厂商成立一家合资公司，为 LG 能源解决方案公司供应生产磷酸铁锂电池所需的原材料。

磷酸铁锂电池是锂离子电池的一种，其被认为是更为稳定的电池，很少会过热，用在电动汽车中，导致电动汽车烧毁的状况也很少见。